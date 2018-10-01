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"Патриотизм — это собачий свисток". В США отучают родину любить

(обновлено: 08:07 01.10.2018)
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Ставший знаменитым в США твит переводится на русский так: "Я холодею, когда слышу, как Трамп использует слова "суверенитет" и "патриотизм" в своей речи в ООН в виде собачьего свистка. Обеспечивает амуницию для националистических партий по всему миру, которые не хотят пускать к себе иммигрантов и беженцев".

Кто холодеет, увидим позже. А пока отметим, что в России по понятным соображениям цитировались те разделы речи президента США в ООН на прошлой неделе, которые касались внешней политики. Менее замеченной оказалась ключевая и скорее внутриамериканская часть этой речи. О том, что Америка отвергает доктрину глобализма и принимает доктрину патриотизма.

Президент США Дональд Трамп на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
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Собственно, о том же — около половины прошлогодней речи Трампа в той же ООН. Некоторые ее положения как будто В. В. Путин надиктовывал.

Например: по словам Трампа, каждый из сидящих в зале Генассамблеи — "посланец яркой культуры, богатой истории и народов, которых объединяет память, традиции и ценности, делающие наши нации уникальными".

"США не будут говорить вам, как жить, работать или молиться. В ответ мы лишь просим, чтобы и вы уважали наш суверенитет".

© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Президент США Дональд Трамп на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Архивное фото
"В груди каждого человека в этом зале и каждого, кто нас слышит по всему земному шару, бьется сердце патриота, который ощущает такую же, как и у прочих, мощную любовь к своей нации и верен своей стране".

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. 27 августа 2018 года
© AFP 2018 / Mandel Ngan 
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"Главный вопрос для ООН сегодня… патриоты ли еще мы? Любим ли мы свои нации достаточно для того, чтобы защищать их суверенитет и держать в своих руках ответственность за их будущее?"

Нам есть что сказать о том, в какие акции за рубежом выливаются особенности американского патриотизма и понимания суверенитета. Но вообще-то, на самом деле обращался Трамп прежде всего к своим, к американцам. Правда, не ко всем. Одно из ключевых отличий демократа от республиканца в том, что вторые — патриоты и потому люди, в целом признающие, что и у других народов есть право на свой патриотизм. А первые — это те, кто при слове "патриотизм" вот именно что холодеют.

Совсем недавно в США об этом старались не говорить слишком уж ясно. Но появление Трампа обострило ситуацию, и его идейные противники наконец прорвали этот невидимый барьер: да, это плохое слово. Патриот в США — человек, вызывающий у демократа холодную дрожь отвращения.

Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Этот конкретный твит заметили потому, что его написала женщина, имеющая для жизни нации немалое значение. Зовут ее Карен Аттиа, она — редактор (или один из редакторов) раздела мнений в Washington Post. Газеты, когда-то бывшей обязательным чтением для каждого, кто имел отношение к государственной политике США. А ныне ставшей визгливым агитационным листком демократов, желающих задавить Трампа и стоящую за его спиной часть Америки.

Редактор не может редактировать сами мнения, это дело уголовно наказуемое, и не только в США. А вот подобрать комплект носителей правильных мнений — это пожалуйста. Что мы по деградировавшей газете и видим.

Теперь о собачках. Подзывать их свистком у российских собаководов не очень принято, в США другое дело. А мысль ставшего знаменитым твита Карен очень даже понятная. Трамп не только агитирует народы любить их родину, он проводит вполне конкретную политику, угрожающую напрямую текущей элите "остального Запада". Демократы США боятся, что и прочие народы — в первую очередь в Старом Свете — вдохновятся идеями Трампа ("пойдут на свист") и приведут к власти свои аналоги республиканцев. Вот, собственно, и все.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Хотя вообще-то далеко не все. В той же речи Трампа есть еще ужас-ужас в виде его цитаты, а за ней также стоит конкретная политика: "США никогда не сдадут американский суверенитет в руки никем не избранной, никому не подотчетной глобальной бюрократии".

Можно критиковать нынешние США за воплощения этой идеи — выход из Совета по правам человека или, например, ЮНЕСКО — с прицелом на развал ООН в целом. А можно вспомнить, что политика глобалистов по установлению власти над Западом (и затем над миром в целом) как раз и строилась на создании множества таких наднациональных структур в каких угодно областях. Кто-то (точнее, демократы) провозглашает новые нормы, заключает на их основе международные конвенции, создает для насаждения этих правил очередную неподотчетную глобальную бюрократию и так далее.

Так что Трампа глобалисты не зря ненавидят.

И теряют в процессе осторожность. Повторим, до недавних пор было, конечно, понятно, что у настоящих демократов нет родины, а есть какие-то придуманные ими новые универсальные ценности, которые нужно пропихивать людям в глотку. Но называть патриота собакой — это было как-то чересчур.

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© Виталий Подвицкий
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