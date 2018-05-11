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Официальная русофобия. Кто в бывшем СССР реабилитирует пособников нацистов

08:0011.05.2018
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© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкУчастники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников в Риге. 16 марта 2018Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников в Риге. 16 марта 2018
© Sputnik / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Владимир Ардаев, Филипп Прокудин. В городе Ковеле Волынской области, за который в июле 1944 года велись кровопролитные бои, вандалы повредили памятник советским воинам. Подобное на Украине не редкость. В других бывших республиках СССР отношение к победе над гитлеровской Германией тоже, мягко говоря, неоднозначное. Более того — зачастую коллаборантов и сторонников нацистов пытаются представить национальными героями. РИА Новости разбирается, чем вызвано желание обелить тех, кто сотрудничал с Третьим рейхом.

Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Волынской области вандалы повредили памятник советским воинам

Прибалтика

В столице Латвии 16 марта традиционно проводится марш в честь бывших эсэсовцев. С 1990 года это День памяти Латышского легиона Waffen SS, созданного приказом Адольфа Гитлера 10 февраля 1943 года. Воинская часть формировалась с трудом — мобилизованные местные жители нередко дезертировали. Но спустя полвека это не помешало превратить бывших легионеров в героев.

Шествия по улицам латвийской столицы, в которых принимают участие и сами дожившие до наших дней эсэсовцы, и их последователи, не обходятся без столкновений с антифашистами. Участников марша охраняют силы правопорядка — полиция, спецназ, иностранные солдаты НАТО. Присоединяются националисты из соседних Литвы и Эстонии, с некоторых пор в колонне заметны флаги украинского добровольческого полка "Азов".

В 1999-м под давлением Евросоюза и НАТО дату 16 марта исключили из перечня памятных. Латышские националисты добиваются возвращения их празднику государственного статуса. Пока безуспешно. Но, как считает глава фонда "Историческая память" Александр Дюков, легализация эсэсовских маршей в Латвии — дело времени.

© РИА Новости / Сергей МелконовПерейти в фотобанкУчастники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге. 16 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Участники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге. 16 марта 2018

"Давление, которое западные европейские институты прежде оказывали на Латвию, вынуждая власти лишить легитимности праздник ветеранов СС, уже в прошлом. По мере того как восточная политика ЕС становилась все более антироссийской, нацеленной на "противостояние имперским амбициям Москвы", желание возвращать своих балтийских, украинских и других партнеров в цивилизованные рамки элементарного приличия у Запада быстро угасло ", — говорит историк.

Ветераны-легионеры Waffen SS с флагами и цветами прошли по центру Риги
© Ruptly
Ветераны-легионеры Waffen SS с флагами и цветами прошли по центру Риги

Он напоминает, что Россия постоянно вносит в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции о недопустимости героизации нацизма. И каждый раз США голосуют против, а страны ЕС солидарно воздерживаются. Поэтому у прибалтийских националистов есть все шансы добиться своей цели, считает Дюков.

Украина

Сформированная в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов"* (ОУН*) "Украинская повстанческая армия"* (УПА*) действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После разгрома нацистов некоторое время вела партизанские боевые действия, совершая диверсии и террористические акты против представителей интеллигенции и местных органов власти, комсомольских и партийных активистов.

В мае 2015-го президент страны Петр Порошенко наделил участников этой организации статусом "борцов за независимость Украины", предоставив им право на социальные гарантии. Однако украинским неонацистам этого мало — они требуют приравнять флаги ОУН-УПА* к официальным государственным символам. Не дожидаясь центральной власти, Киевский, Львовский, Ивано-Франковский и Житомирский горсоветы разрешили использовать красно-черные полотнища наряду с государственным флагом в дни памятных дат. А в Хмельницкой области приняли постановление "Об использовании флага национально-освободительной борьбы украинского народа".

© РИА Новости / Петр ЗадорожныйПерейти в фотобанкСторонники Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время марша в день Праздника Героев во Львове
© РИА Новости / Петр Задорожный
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Сторонники Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время марша в день Праздника Героев во Львове

"На Украине растет поколение, для которого уже нет и не было Великой Отечественной войны, а есть и была национально-освободительная борьба против Сталина и Гитлера. Туда Запад вкачивает огромные средства, и происходит то же, что уже произошло в Прибалтике с их институтами оккупации и резистенции. Запад планомерно обкладывает Россию форпостами русофобии, и пока этот механизм работает безотказно", — говорит историк, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян.

Сторонники радикального движения Правый сектор (экстремистская организация, запрещена в России) в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Свастика над Украиной. Киев покрывает и использует нацистов

"Десоветизация на Украине быстро превратилась в дерусификацию. Праворадикальные силы занимают там слишком важное место в общем политическом спектре, а русофобия стала государственной политикой", — констатирует Александр Дюков.

Армения

В другой постсоветской республике, Армении, в пантеон героев включили спорную фигуру Гарегина Нжде (настоящая фамилия — Тер-Арутюнян). В период Балканских войн он сражался с Османской империей, в Первую мировую участвовал в битвах за освобождение Западной Армении, в начале 1920-х подавлял восстания в азербайджанских селах и воевал с Красной армией. Затем эмигрировал — сначала в Персию, потом в Болгарию, где создал протофашистскую молодежную организацию "Цегакрон". В годы Второй мировой сотрудничал с властями гитлеровской Германии. Известно, что он участвовал в агитации среди советских военнопленных-армян, набирал добровольцев в Армянский легион, воевавший с Красной армией на Северном Кавказе и Западном фронте. Был арестован военной контрразведкой Смерш и приговорен к 25 годам лишения свободы. Умер в 1955-м во Владимирской тюрьме.

Прославление Нжде началось после распада СССР. В 2013-м вышел фильм "Гарегин Нжде", в 2016-м поставили большой (высотой 5,7 метра) бронзовый памятник. В церемонии открытия мемориала принял участие тогдашний президент Серж Саргсян.

CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Garegin Nzhdeh monument, Yerevan / Cropped imageПамятник Гарегину Нжде в Ереване
CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Garegin Nzhdeh monument, Yerevan / Cropped image
Памятник Гарегину Нжде в Ереване
Армен Саркисян. Архивное фото
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
Президент Армении принял участие в шествии "Бессмертный полк" в Ереване

"Главная черта Нжде, за которую его превозносят в Армении, — это ненависть к Турции. Борьбе с турками он посвятил всю свою жизнь. Самостоятельно, в рядах Русской императорской армии, в эмиграции, в союзе с гитлеровцами — он вел одну и ту же борьбу. Осудили его не за сотрудничество с властями Третьего рейха, а за восстание 1920-х годов и многие другие грехи. Но от этого коллаборационизм не выглядит менее отвратительным", — говорит Армен Гаспарян.

Парадокс в том, что сотрудничество Нжде с Третьим рейхом словно не замечается. "В Армении его не воспринимают как коллаборациониста. Эта часть биографии всегда как бы остается за скобками. Вместе с тем у Второй мировой в Армении есть свой национальный контекст — это тоже как бы часть национально-освободительной борьбы с Турцией, воевавшей на стороне Германии. Армянский народ очень гордится тем, что сравнительно небольшая республика дала в годы Великой Отечественной почти сто героев Советского Союза", — напоминает заместитель исполнительного директора Общества "Двуглавый орел", кандидат политических наук Артур Атаев.

Казахстан

В постсоветском Казахстане свой национальный герой — Мустафа Чокай. Его называют идеологом борьбы за свободу и независимость единого Туркестана. В годы революции и Гражданской войны, не признав власть большевиков, он создавал в Центральной Азии Туркестанскую автономию. После разгрома бежал в Россию, где воевал и с красными, и с белыми, потом эмигрировал в Турцию, затем — в Западную Европу.

Еще в 1930-е годы, после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера, Чокай вел переговоры с деятелями Третьего рейха — на него обратили внимание как на антисоветски настроенного национального лидера. После нападения Германии на СССР ему предлагали возглавить гитлеровский Туркестанский легион, но, посетив несколько концентрационных лагерей, он отказался. В декабре 1941 года Чокай умер в Берлине — по официальной версии, от тифа. Сегодня многие его биографы утверждают, что он был отравлен нацистами, но доказательств этого нет.

Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генсек ООН отметил вклад СССР в победу над фашизмом

Первый памятник Мустафе Чокаю в Казахстане установили на его родине в Кызылординской области в 1998 году. В честь него называли улицы, о нем писали книги, снимали фильмы. Наконец, весной минувшего года в Кызылорде открыли большой памятник, и на церемонии официально выступил аким (глава) области Крымбек Кушербаев (кстати, в прошлом — пресс-секретарь президента Нурсултана Назарбаева). Он оценил Чокая как "сложное историческое явление", отметив, что главной его целью всегда было "единение" и "процветание тюркского сообщества".

© Фото : Акимат города КызылордыПамятник Мустафе Чокаю в Кызылорде
© Фото : Акимат города Кызылорды
Памятник Мустафе Чокаю в Кызылорде

"На постсоветском пространстве полным ходом идет процесс переписывания истории на основе мифов, призванных стать символами новой государственности. В результате те или иные исторические фигуры как бы ретушируются — о некоторых фактах старательно забывают, зато приписывают черты, позволяющие занять место в пантеоне новой истории. Именно так произошло с Мустафой Чокаем: его образ во многом мифологизирован. Просто взята лишь та часть истории, которая устраивает официальную идеологию", — говорит казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

"За сегодняшнее искажение прошлого ответственна советская историческая наука, отрицавшая сам факт существования коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны, преподносившая его как отдельные случаи предательства, а не как достаточно массовое явление, к которому причастны более миллиона советских граждан. И перевирание прошлого продолжится до тех пор, пока не напишут действительно правдивую, честную историю", — убежден Армен Гаспарян.

*"Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия" экстремистская организация, запрещенная в России.

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