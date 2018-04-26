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Неправдивая ложь или ложная правда: в чем суть феномена фейковых новостей

12:1026.04.2018
(обновлено: 12:46 26.04.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАнтифейковый проект сайта МИД РФ на экране компьютераАнтифейковый проект сайта МИД РФ на экране компьютера
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, для РИА Новости

Один из принципов журналистской профессии — объективность. Однако погоня за высокими рейтингами, жажда сенсаций и привлечения еще большей аудитории заставляют СМИ из средств массовой информации деградировать в средства дезинформации. Владея серьезным инструментом управления общественным мнением, СМИ стали одним из главных оружий современных войн — информационных. А с повсеместным проникновением интернета и новых технологий распространение информации и способы манипуляции ею вышли на новый уровень.

Прилавок с газетами в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Европейское "министерство правды": мифы и реальность

Имитация объективности: как fake news подменяют правду

В прошлом году выражение "fake news", что с английского переводится как "ложные новости", употребляли на 365 процентов чаще, чем раньше, подсчитали создатели словаря английского языка Collins. Это дало им основание назвать "fake news" словосочетанием года.

Дональд Трамп стал одним из главных его популяризаторов. Он регулярно использует выражение "fake news" в своих речах.

Давайте будем честны: "fake news" лучше бы дать антипремию года. Что-то типа "Оскара" за "лучшую" информационную технологию воздействия на массовое сознание". 

Фейковые, или ложные, новости, к сожалению, стали частью современной жизни. А их признание как феномена свидетельствует не только о высокой эффективности такой информации, но и о востребованности в обществе, которое жаждет сенсаций, раскрытий "мировых заговоров" и шокирующих новостей.

Фейковые новости. Архивное фото
© Depositphotos / Vectorfusionart
В Британии создадут специальный орган для борьбы с "фейковыми новостями"

Успех той или иной фейковой новости стал показателем размера выдуманной или раздутой из пустого места лжи.

В новостях фейки выступают своего рода метафорами, которые выражают скрытые взгляды целых слоев социума. Так, например, многие американские и европейские СМИ еще недавно пестрели заголовками: "Трамп — агент Кремля". Стремление представить Дональда Трампа в таком свете лишь свидетельствует о недовольстве результатами президентских выборов в США. Такие новости призваны вызвать стойкую ассоциацию со "злом" и "империализмом".

Фейковые новости подогревают давние стереотипы и продолжают влиять на формирование общественного мнения миллионов людей. Вот почему подобная "правда" стала излюбленным методом воздействия многих политических и социальных сил. Оппонентами в информационных войнах становятся правящие и оппозиционные партии, бизнесмены, деятели культуры и даже целые народы.

Офис Союза журналистов России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СЖР намерен к ноябрю 2018 года разработать кодекс журналистской этики

Fake you: как создаются фейковые новости

Рассмотрим, из чего состоят фейковые новости и каковы их особенности.

В первую очередь нужно различать фейковые новости как рекламный инструмент и как инструмент политических интриг, пропаганды.

Первая разновидность используется для черного пиара, продвижения какой-то персоны или товара. Методом воздействия в этом случае становится вирусная реклама, навязчивый кликбейт (дезинформирующее название видео или статей с целью вызвать переход по ссылке), абсолютно неэтичные желтые заголовки и так далее.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп объявил победителей конкурса фейковых новостей

Фейковые новости в руках политиков более опасны. Вышедшие из-под умелого пера публициста, они обретают невероятную силу. Для распространения ложной информации, как правило, активно задействуют социальные сети, которые имеют наибольший охват аудитории. Лайки и шэры (кнопка "Поделиться") распространяют ложь подобно вирусной инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.

Из известного актера — в звезду фильмов для взрослых

Одно из последних новшеств при производстве фейковых новостей — подмена лиц на видео. Благодаря нейросетям и программе FaceSwap, каждый может выступить в качестве известного политика, актера или другой конкретной знаменитости почти в режиме реального времени и совершенно бесплатно.

"Поблагодарить" за эту программу мы можем находчивого пользователя портала Reddit под ником Deepfakes. Он создал это приложение, открыл к нему доступ всем желающим и опубликовал подробную инструкцию.

Одной из жертв такой подмены лиц уже стал известный голливудский актер Николас Кейдж, который по воле шутников-пользователей примерял на себя роли Станниса Баратеона, героя сериала "Игра престолов", Джеймса Бонда и даже персонажа порнофильма. Согласие на такие "шутки" со своим изображением Кейдж, разумеется, не давал.

И если для актера все эти розыгрыши лишь сыграли на руку, ведь черный пиар — это тоже пиар, то предугадать, какие последствия может иметь надевание "масок" политических деятелей, просто невозможно. Это чревато не только политическим кризисом, но и реальной угрозой существующему миру между многими странами.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Украины поддержал идею Макрона о борьбе с ложными новостями

Как защитить свое право на информацию

Государства вынуждены бороться с дезинформацией, распространяемой через одиозные СМИ и соцсети. К примеру, в правительстве Великобритании планируют сформировать специальный отдел, который будет заниматься противодействием фейковым новостям.

Борьба с ложью на государственном уровне не означает возврат тотальной цензуры. Однако ответственность для СМИ за распространяемый контент возрастет.

В России борьба с фейковыми новостями находится в компетенции особой структуры Министерства иностранных дел. Примеры ее работы можно увидеть на официальном сайте МИД, в разделе "Пресс-служба/Опровержения".

Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
© РИА Новости / Илона Головина
Будем баттлить, пока на хайпе. "Слова года" из суровой реальности

Ведут активную борьбу с фейками и одни из самых популярных в мире интернет-ресурсов — Google, Facebook, Twitter, крупные новостные порталы и социальные сети. Сомнительные новости они блокируют с помощью программ факт-чекинга (проверка фактов). Ведут эту работу редакционные отделы контроля по жалобам пользователей порталов.

Подобную технологию внедрили и в интернет-энциклопедии Wikipedia. Проект под названием WikiTribune занимается разоблачением неправдивой информации, тиражируемой в сети.
Еще одна технология, позволяющая защитить достоверность информации — блокчейн. Несмотря на то, что это слово больше ассоциируется с криптовалютой и финансовыми транзакциями, у этой разработки есть и другие сферы применения, в том числе, и защита информации.

Каким путем это происходит? Представьте — по главной улице Москвы прошло стадо слонов. Сколько бы ни было опровержений в СМИ или от администрации города, если большое количество очевидцев подтверждают этот факт, то в него поверят все. Приблизительно в этом и состоит суть работы блокчейн. Любая информация, созданная в сети, доступна для проверки всем ее пользователям, третьи лица не могут на нее повлиять или видоизменить. Все данные в блокчейн заверяются электронной подписью с помощью устойчивых алгоритмов, шифруются в блок и вносятся в базу данных.

Газета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
Новое слово на букву F, или Как fake news стали правдой жизни

Если кто-то решит взломать блокчейн, то у него это гарантировано не получится – для этого потребуется мощность всех суперкомпьютеров мира.

Новой вехой в истории мира СМИ могла бы стать компания, которая создаст на базе блокчейн новостную платформу. Ведь каждому из нас хотелось бы иметь источник информации, который гарантированно дает знать, например – где и когда доподлинно было снято то или иное видео, и что оно не смонтировано, не видоизменено хитроумным алгоритмами компьютерной графики.

О манипуляциях общественным мнением, которыми не брезгуют современные СМИ, можно говорить очень много. Ясно одно: громкие "сенсации” порождает информационный голод аудитории. Хочется пожелать таким любителям жаренного включить "холодную голову” и не засорять ее дезинформацией, а подходить со здоровой долей скептицизма и критического мышления ко всему, что тиражируется в СМИ. 

А единственный для государства способ ухода от домыслов о деятельности его структур — как можно большая открытость и оперативность в предоставлении достоверной информации.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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avdasew
Украинский народ сложил много поговорок. Например, о лживом, лукавом человеке говорят: "Бреше, як московське радио"
12:42
26.04.2018
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Александр Несен
Жаль , что в новостных страницах идёт навязывание услуг и товаров .
,,Домики и часики по ( очень) доступной цене."
Вопрос в том , а кто этому рад?
12:35
26.04.2018
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