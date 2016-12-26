В воскресенье утром самолет Ту-154 Минобороны РФ упал спустя семь минут после вылета из аэропорта Адлер. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.
Памяти погибших
- Соболезнование родным и близким. Царствие Небесное погибшим!18:4126.12.20163
- Мы мысленно с родными рядом,
И плачет с ними вся страна,
Все разделяют боль утраты,
Слезами вновь душа полна.
Мы пожелаем рай небесный,
Земля пусть будет пухом им,
Слова другие неуместны,
О них мы память сохраним.
(с)19:3226.12.20163
- Соболезнование родным и близким. Царствие Небесное погибшим!18:4126.12.20163
- Скорбь и соболезнования.19:0326.12.20162
- Мы мысленно с родными рядом,
И плачет с ними вся страна,
Все разделяют боль утраты,
Слезами вновь душа полна.
Мы пожелаем рай небесный,
Земля пусть будет пухом им,
Слова другие неуместны,
О них мы память сохраним.
(с)19:3226.12.20163
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