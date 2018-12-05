Росгвардия будет охранять первую в мире плавучую АЭС на Чукотке в 2019 году

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Росгвардия возьмет под охрану первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов" на Чукотке в 2019 году, сообщил директор ведомства Виктор Золотов.

"В будущем году ведомству предстоит обеспечивать безопасность плавучей атомной теплоэлектростанции в акватории порта Певек на Чукотке", — пояснил Золотов на итоговой коллегии.

В свою очередь, в пресс-службе Росгвардии РИА Новости уточнили, что речь идет о плавучей теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Золотов также обратил внимание участников коллегии на возросший объем задач по охране объектов в Арктической зоне.

"В первую очередь это обеспечение безопасности мест стоянок судов с ядерными энергетическими установками в портах Северного морского пути", — подчеркнул директор Росгвардии.

"Академик Ломоносов" — первая в мире плавучая теплоэлектростанция, мощность — 70 МВт. Строительство этой ПАТЭС на базе плавучего энергоблока с двумя реакторными установками КЛТ-40С ведется в рамках договора, заключенного "Росэнергоатомом" и "Балтийским заводом" в 2012 году.

Она призвана заместить выбывающие к 2019 году на Чукотке генерирующие мощности — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зрения устойчивого энергообеспечения региона. Местом базирования ПАТЭС выбран город Певек.

Как заявлял в интервью RT спецпредставитель президента РФ по вопросам транспорта и экологии Сергей Иванов, плавучие атомные электростанции, кроме прочего, помогут решить вопрос с опреснением воды. Ссылаясь на мнение ученых, он отметил, что "плавучая АЭС может с легкостью получать пресную воду из соленой океанской, для мира это новый ресурс".