"Росатом" не ставит задачу продажи всех 49% проекта АЭС "Аккую" в один этап

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. "Росатом" не ставит задачу продажи всех 49% проекта турецкой АЭС "Аккую" в один этап, пакет может быть реализован частями нескольким инвесторам, сказал глава госкорпорации Алексей Лихачев журналистам.

Он отметил, что Росатом ищет инвестора на размер до 49% в проекте, но нужно получить одобрение турецкого правительства, даже если партнёр будет не представителем турецкой экономики.

"Нам нужен не просто инвестор, нам нужен технологический партнёр, возможно в сфере инжиниринга, который не только принесет деньги, но и создаст дополнительные гарантии строительства по нашему графику", — отметил Лихачев.

Он пояснил, что глава Турции попросил Росатом идти на 1,5 года раньше сроков, чтобы первое электричество ушло в сеть в 2023 году. "Это очень напряжённый график", — отметил он.

"Мы не ставим задачи всех 49% в первом пуле, потому что проект капитализируется на глазах. Мы получили в этом году лицензию на первый блок, мы ожидаем в начале следующего года получения лицензии на второй блок. Проект дорожает, он становится более привлекательным для инвесторов, но и более дорогим. Поэтому очень может быть, что мы будем реализовывать пакет в 49% частями, привлекая несколько инвесторов, переговоры такие ведутся", — сказал Лихачев.