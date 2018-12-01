"Росатом" может пострадать от мировых торговых войн

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек – РИА Новости. Проекты и поставки "Росатома" могут пострадать, если торговые войны в мире будут продолжаться, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Одной из главных тем проходящего в Буэнос-Айресе саммита G20 являются проблемы в мировой торговле. По словам Лихачева, для "Росатома" были крайне важны ряд тем повестки G20, в их числе вопросы инклюзивного развития, привлечения большинства стран к современным технологиям.

"Вопросы развития глобальной торговли для нас крайне важны, поскольку мы тоже можем пострадать, наши проекты, наши поставки могут пострадать в случае, если будет продолжаться нагнетание экономического и торгового противостояния между странами и группировками стран", — сказал Лихачев.