Аргентина предложила "Росатому" присоединиться к добыче урана в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Аргентина предложила "Росатому" присоединиться к проекту добычи урана в стране, предоставив свои технологии, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Аргентинская сторона инициативно вышла к нам с предложением локализовать здесь нашу технологию добычи урана, так называемого подземного выщелачивания", — сказал Лихачев.

"Коллеги просят, чтобы мы поделились своей технологией и разместили здесь необходимые компетенции (для добычи урана — ред). Мы готовы пойти на такую локализацию, но в рамках своего интереса ", — добавил он.

В стране есть месторождения, "что называется, низкорастущие плоды уже собраны, необходима более глубокая работа с недрами", добавил Лихачев. Как раз это могут технологии "Росатома".