"Росатом" планирует подписать с Аргентиной дорожную карту в атомной сфере

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. "Росатом" рассчитывает во время нынешнего визита президента России Владимира Путина выйти на подписание с Аргентиной перечня проектов в атомной сфере, сказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Во время визита, надеюсь, мы выйдем на подписание документов. Это стратегический документ о сотрудничестве в сфере использования мирного атома и дорожная карта, а именно перечень проектов во исполнение этого документа", — сказал Лихачев журналистам.

По его словам, в Аргентине ядерные реакторы работают с 1970-х годов, это одна из передовых стран в сфере строительства центров ядерной науки и технологий, которые ведут свою деятельность на исследовательских реакторах.

"В этом смысле нам крайне важно поднять сотрудничество с аргентинской стороной на новый уровень, используя имеющиеся здесь компетенции и то влияние, которая Аргентина имеет в Латинской Америке", — сказал Лихачев.

Он добавил, что "Росатом" планирует работать со страной по малым реакторам, по плавучим станциям, по топливному циклу для их реакторов.