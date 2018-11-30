Правительство одобрило проект закона о полномочиях "Росатома" за рубежом

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о предоставлении госкорпорации "Росатом" полномочий проводить проверки проектной документации объектов использования атомной энергии, которые строятся за пределами России, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается наделить госкорпорацию "Росатом" полномочиями по проведению проверки проектной документации объектов использования атомной энергии, которые строятся вне России согласно международным договорам и финансируются с привлечением бюджетных средств, средств созданных РФ юрлиц и юридических лиц, доля РФ в уставных капиталах которых составляет более 50%.

"Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.