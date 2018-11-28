Россия и Аргентина готовы подписать документ о партнерстве по мирному атому

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия и Аргентина подготовили к подписанию проект Стратегического документа о партнерстве в области мирного атома, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Президент России в рамках визита в Буэнос-Айрес на саммит "большой двадцатки" проведет переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

"К подписанию подготовлен Стратегический документ о российско-аргентинском партнёрстве в области мирного атома", — сказал Ушаков.

Он отметил, что энергетика является одним из основных направлений сотрудничества России и Аргентины.

"Росатом" готов оказать содействие Аргентине в сооружении АЭС российского дизайна (поколения три плюс), создании производства полного ядерного топливного цикла", — сказал Ушаков.