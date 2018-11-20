В Великобритании трое сотрудников АЭС госпитализированы после ЧП

ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Трое сотрудников АЭС Хейшем, расположенной на северо-западе Англии, госпитализированы после аварии на станции, говорится в сообщении АЭС.

Авария произошла на АЭС в понедельник вечером. Трое сотрудников, получивших ранения, были госпитализированы, говорится в сообщении.

"Во время инцидента, который в настоящее время взят под контроль, не было риска для общественности. Будет проведено полное расследование причины произошедшего. Безопасность — наш главный приоритет, и мы будем расследовать, как это случилось, а также убедимся, что все необходимые меры для того, чтобы это не повторилось, были предприняты", — сообщает АЭС.

АЭС Хейшем (Heysham nuclear power station) расположена на побережье залива Моркам Ирландского моря близ городка Хейшем в графстве Ланкашир. АЭС состоит из двух отдельно управляемых станций Хейшем А и Хейшем В, по два реактора типа AGR (продвинутый реактор с газовым охлаждением на каждой станции.