Вьетнам передал России обоснование Центра ядерной науки

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Свидетельство об утверждении премьер-министром Вьетнама предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) Центра ядерной науки и технологий было передано после переговоров премьеров двух стран в их присутствии главе "Росатома" Алексею Лихачеву, передает корреспондент РИА Новости.

Во Вьетнаме с официальным визитом находится премьер-министр России Дмитрий Медведев. Среди тем его переговоров было строительство во Вьетнаме в сотрудничестве с РФ Центра ядерной науки и технологий.

В начале сентября 2018 года сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг подтвердили намерение о сотрудничестве в строительстве во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, а также в подготовке в России вьетнамских студентов по специальностям, связанным с использованием атомной энергии в мирных целях.

Меморандум о взаимопонимании с министерством науки и технологий Вьетнама по плану строительства Центра ядерной науки и технологий был подписан "Росатомом" в июне 2017 года.

В 2017 году "Роскосмос" и вьетнамская сторона также подписали программу по развитию сотрудничества в области космической деятельности до 2022 года.