Разработчик ядерного оружия Бармаков удостоен госнаграды за наставничество

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Выдающийся российский разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА, Москва, входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом") Юрий Бармаков указом президента России награжден знаком отличия "За наставничество". Текст указа опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Бармаков удостоен награды за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

Юрий Николаевич Бармаков (р.1932) с 1955 года работает во ВНИИА, в 1987-2008 годах занимал пост директора института. С 2008 года — научный руководитель, с 2011 года — первый заместитель научного руководителя ВНИИА.

Бармаков за время своей работы выполнил большое число оригинальных разработок, основал научную школу в области создания ядерных боеприпасов и средств их контроля. В 1968 году ученый был удостоен Государственной премии СССР (за разработку и внедрение первой автоматизированной системы контроля ядерных боеприпасов), а в 1983 году — Ленинской премии за разработку ядерного боеприпаса для стратегической крылатой ракеты воздушного базирования.

В разные годы был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского.

Знак отличия "За наставничество" был учрежден указом президента в марте нынешнего года. Этим знаком награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства за многолетние личные заслуги в содействии молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении.

Основные направления работы ВНИИА имени Духова — разработка ядерных боеприпасов и их неядерных компонентов, систем подрыва ядерных зарядов, аппаратуры регистрации ядерных взрывов. ВНИИА также занимается созданием обычных боеприпасов и их компонентов, разработкой и производством на базе ядерных технологий медицинской и геологической аппаратуры, систем управления АЭС и ТЭС и др.