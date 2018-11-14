Энергоблоки Хмельницкой и Запорожской АЭС подключены к сети после ремонта

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Энергоблоки Хмельницкой и Запорожской атомных электростанций подключены к сети после планового ремонта, сообщил в среду оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

По данным компании, второй энергоблок Хмельницкой АЭС был подключен к энергосети накануне вечером.

"Четырнадцатого ноября в 07.23 (08.23 мск) энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения планового среднего ремонта", — говорится в сообщении на сайте "Энергоатома".

В целом, по информации компании, по состоянию на среду на украинских атомных станциях в работе находятся 13 из 15 энергоблоков. На третьем и шестом энергоблоках Запорожской АЭС продолжается плановый ремонт.