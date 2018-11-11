На Украине шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили на плановый ремонт

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключен от сети для проведения планового ремонта, сообщила в воскресенье пресс-служба АЭС.

"Одиннадцатого ноября 2018 года в 00.01 (01.01 мск ред.) энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта, который продлится до 19 января 2019 года", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в данный момент три энергоблока работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования и персонала нет, радиационный фон находится в норме.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.