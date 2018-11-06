В Белоруссии не видят рисков для бюджета из-за выплат по кредиту на БелАЭС

МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Министерство финансов Белоруссии не видит существенных рисков для бюджета из-за выплат по кредиту на строительство Белорусской АЭС, заявил глава ведомства Максим Ермолович.

"Энергетические кредиты никогда не создавали каких-то проблем для бюджета в прошлом. На продукцию энергетического сектора всегда устойчивый спрос, поэтому я не вижу существенных рисков, связанных с реализацией этого проекта", — сказал Ермолович, отвечая на вопрос, не будет ли проблем с выплатой кредита, если электроэнергия с БелАЭС не будет экспортироваться. Слова министра приводит агентство Белта.

При этом, по его словам, тестируются самые разные варианты, как будет функционировать атомная электростанция после ее ввода, какие тарифы должны быть на внутреннем рынке, чтобы сделать экономическую составляющую конкурентоспособной, какой объем экспорта электроэнергии Белоруссия может предложить соседям.

"Все это будет определять трек возможных платежей по обслуживанию и погашению кредита. Он привлечен на комфортных условиях, поэтому мне сложно говорить о существенных рисках в этой области", — сказал Ермолович.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год. Российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Между тем Белоруссия обсуждает с российской стороной улучшение условий предоставления кредита Минску на строительство АЭС, рассчитывает договориться до конца 2018 года.

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