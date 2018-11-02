Япония полностью возобновила работу реактора на АЭС "Иката"

ТОКИО, 2 ноя — РИА Новости. Япония возобновила работу третьего реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ: в пятницу он заработал на полную мощность, сообщила компания-оператор станции Shikoku Electric Power.
"Эксплуатация реактора предусматривает поддержание утвержденной государством номинальной тепловой мощности на 100%", — отмечается в пресс-релизе на сайте компании.
По данным компании, мощность третьего реактора составляет 890 тысяч киловатт электроэнергии. Помимо него на АЭС "Иката" имеются еще два реактора мощностью по 566 тысяч киловатт.