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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Ученые Росатома выполнят исследования в сфере "ядерного" лечения рака

(обновлено: 04:30 02.11.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоЛоготип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") выполнят исследования, направленные на обоснование необходимости и возможности создания производств новых российских импортозамещающих радиофармацевтических препаратов для лечения различных типов рака, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Речь идет о препаратах для терапии неходжкинской лимфомы (одного из видов рака лимфатической системы), злокачественных опухолей печени, а также остеосаркомы (рака костей).

Существующие проблемы

Более четверти заболевших неходжкинской лимфомой умирают в течение первого года. В 2016 году в России это заболевание было диагностировано у более чем 9 тысяч человек. Эффективность в лечении показывают препараты на основе радиоизотопа иттрия-90 (Y-90), в мире сертифицирован только один — немецкий Zevalin. Но в терапевтической практике в России он не распространен, в частности, потому, что один курс стоит 14,3-25 тысяч евро и не покрывается квотами на лечение.

Лаборатория. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ученые Росатома выполнят новые проекты по "ядерному" лечению рака
В России ежегодно диагностируется около 7 тысяч случаев первичного рака печени и 130 тысяч случаев метастатического рака печени. При этом первичный рак печени плохо поддается химиотерапии, а метастатический рак печени практически не поддается ей. Поэтому предлагается использовать микросферы с иттрием-90, которые "застревают" в пределах сосудистой сети опухолей и обеспечивают уничтожение раковых клеток путем их облучения. Сдерживающим фактором широкого применения зарубежных радиофармпрепаратов для лечения рака печени в России являются их высокая стоимость и небольшой срок годности из-за короткого (64,1 часа) периода полураспада изотопа Y-90.

Обнинск. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Уникальные эксперименты ученых Росатома помогут продлить жизнь АЭС
Метастазирование в кости — частое явление на поздних стадиях различных форм рака. В России количество пациентов с костными метастазами в 2016 году составляло 9 тысяч человек, а к 2019 году, по прогнозу онкологов, это число возрастет до 10 тысяч человек. Так называемые альфа-излучающие радионуклиды считаются очень перспективным средством для лечения костных метастазов. Одним из таких радионуклидов является радий-223 (Ra-223). По своим химическим свойствам радий является аналогом кальция, поэтому он накапливается в костных тканях. Ra-223 может быть введен в организм пациента в виде раствора, что значительно облегчает медицинскую процедуру. Кроме того, период полураспада Ra-223 (11 дней) удобен с точки зрения производства этого радионуклида, транспортировки и применения в клиниках. Но применение в России зарубежного препарата на основе радия-223 сдерживается его крайне высокой стоимостью (свыше 65 тысяч долларов за один курс лечения).

Предлагаемые решения

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомекс в Москве. 14 ноября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ученые Росатома предложили создать препарат для "ядерного" лечения лимфом
Специалисты ФЭИ совместно с медиками предлагают разработать импортозамещающие и более дешевые препараты, которые помогли бы эффективно бороться с перечисленными типами рака, и организовать их производство. Об этих планах в интервью РИА Новости ранее рассказал генеральный директор Физико-энергетического института Андрей Говердовский. В нынешнем году стало известно о проведении доклинических испытаний препарата на основе Y-90 для лечения рака печени. Сообщалось, что эти испытания идут на базе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба (МРНЦ) с участием специалистов ФЭИ.

Исследования с целью создания и обоснования технических заданий на разработку технологий производства радиофармацевтических препаратов для лечения рака печени, неходжкинской лимфомы и рака костей стали темами трех отдельных аванпроектов ФЭИ. Задача исследований — обоснование актуальности и технической реализуемости создания производств этих препаратов. Аванпроектом называется завершенная научно-исследовательская работа, направленная на обоснование выполнения качественно новой разработки.

С целью терапии рака печени предлагается выпускать препарат на основе микросфер сывороточного альбумина (белка крови) с иттрием-90. Для лечения неходжкинской лимфомы предлагается производить препарат на основе моноклонального антитела к так называемому антигену CD20 (молекуле белка, присутствующего на поверхности В-лимфоцитов – одного из типов клеток иммунной системы) и иттрия-90. Наконец, для борьбы со злокачественными поражениями костей предложено производить активную фармацевтическую субстанцию и радиофармпрепарат на основе радия-223.

Логотип Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ученые "Росатома" сымитируют поведение ядерной "лавы" на "Фукусиме"
В России ранее был начат проект по производству целиком отечественных микроисточников с радиоактивным изотопом йод-125 (I-125) для проведения операций по брахитерапии (внутритканевой лучевой терапии, современного высокотехнологичного и минимально инвазивного метода лечения рака). Йод-125 нарабатывается в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область, входит в научный дивизион Росатома), а микроисточники с I-125 изготавливаются в ФЭИ. Операции по брахитерапии рака предстательной железы с использованием этих микроисточников начались осенью 2015 года в МРНЦ в Обнинске.

В результате реализации этого проекта был получен высокотехнологичный российский продукт на уровне мировых аналогов, обладающий значительным экспортным потенциалом. Как отмечают специалисты, внедрение российских микроисточников с йодом-125, стоимость которых в несколько раз ниже зарубежных аналогов, значительно снижает затраты на проведение онкохирургических операций. Научный коллектив, отвечавший за выполнение проекта, был удостоен премии правительства РФ по науке и технике за 2017 год.

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