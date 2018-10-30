"Росатом" поможет физикам в Дубне синтезировать новые химические элементы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (НИИАР, Димитровград, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") планирует принять участие в работах по синтезу в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне новых сверхтяжелых химических элементов с порядковыми номерами 119 и 120, говорится в сообщении пресс-службы НИИАР.

Ранее в Дубне прошел совета Российской академии наук по физике тяжелых ионов. На заседании были представлены доклады, посвященные различным аспектам получения в ОИЯИ сверхтяжелых элементов". В частности, директор НИИАР Александр Тузов рассказал о возможностях института по изготовлению мишеней для получения новых сверхтяжелых элементов.

В ОИЯИ намечено реализовать экспериментальный проект по синтезу новых, 119-го и 120-го, элементов на новом уникальном ускорительном комплексе, так называемой "Фабрике сверхтяжелых элементов". Одну из главных задач проекта планируется на эксплуатируемом в НИИАРе высокопоточном исследовательском ядерном реакторе СМ.

"Предполагается, что модернизация центральной нейтронной ловушки, предусмотренная планом реконструкции реактора СМ в 2019–2020 годах, позволит увеличить число облучательных ячеек и тем самым реализовать программу производства целевых радионуклидов в облучаемых мишенях", – отметил Тузов, слова которого приводятся в сообщении.

Сотрудничество специалистов НИИАР и ОИЯИ в области разработки и изготовления мишеней для экспериментов по синтезу новых элементов началось 20 лет назад. За это время в НИИАРе были изготовлены мишени для синтеза 115-го, 116-го, 117-го и 118-го элементов периодической системы Менделеева.

В настоящее время ученые синтезировали ряд сверхтяжелых химических элементов, заканчивающийся 118-м элементом. Наибольший вклад в достижение этих результатов внесли специалисты ОИЯИ. Сейчас в крупнейших ядерно-физических центрах мира фактически начаты работы по синтезу 119-го, 120-го и 121-го элементов, который назвали "большой гонкой". ОИЯИ намерен первым получить новые элементы.

Сверхтяжелые элементы ученые получают на ускорителях путем бомбардировки тяжелыми ионами мишеней из так называемых трансплутониевых элементов. При слиянии ядер мишени и "снаряда" на короткое время возникает ядро сверхтяжелого элемента. Самый тяжелый на сегодняшний день 118-й элемент был получен в 2006 году в Дубне на циклотроне У-400. Для этого ученые обстреливали мишень из калифорния-249 ионами кальция-48.

Новый 118-й элемент получил название "оганесон" в честь выдающегося российского ученого, мирового лидера в области синтеза сверхтяжелых элементов академика Юрия Оганесяна, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций имени Флерова ОИЯИ.

Государственный научный центр НИИАР — крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. В составе НИИАР действует несколько исследовательских ядерных реакторов.