Росатом проработает идею выпуска под Красноярском ядерного топлива будущего

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли проработают вопрос технологической реализуемости организации промышленного производства на предприятии госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, ЗАТО Железногорск, Красноярский край) разработанного в России инновационного ядерного РЕМИКС-топлива для АЭС, применение которого, как считается, поможет решать сырьевые проблемы развития атомной энергетики.

Подготовка исходных данных на технико-технологические решения по созданию производства РЕМИКС-топлива на ГХК стала темой научно-исследовательской работы в рамках аванпроекта "Радиевого института имени Хлопина" (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион Росатома). Согласно техническому заданию, размещенному на сайте закупок Росатома, речь идет о том, чтобы на основе анализа существующих технологических наработок в области производства уран-плутониевого топлива выбрать значения основных параметров возможного производства на ГХК РЕМИКС-топлива производительностью 120 топливных сборок в год.

РЕМИКС-топливо (REMIX, от regenerated mixture) получают из неразделенной смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В выделенную смесь добавляют небольшое количество обогащенного урана. Таким образом, повторно используется не только плутоний, содержащийся в ОЯТ, но и невыгоревший уран-235. По мнению разработчиков РЕМИКС-топлива, такая технология при масштабном производственном использовании позволит в будущем снизить потребление природного урана в атомной энергетике в замкнутом ядерном топливном цикле.

В России с 2016 года идут испытания РЕМИКС-топлива. Первые экспериментальные сборки этим топливом в июле 2016 года были загружены в активную зону реактора ВВЭР-1000 третьего энергоблока Балаковской АЭС. Они пройдут ресурсные испытания, которые должны подтвердить работоспособность нового топлива. После этого в 2020–2021 годах они поступят на послереакторные исследования, по результатам которых будет приниматься решение о внедрении этого топлива на АЭС. Осенью 2016 года реакторные испытания РЕМИКС-топлива начались на предприятии Росатома "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (Димитровград, Ульяновская область).

РЕМИКС-топливо является в некотором смысле альтернативой уран-плутониевому МОКС-топливу на основе смеси обедненного природного урана и плутония, и которое также применимо для замыкания ядерного топливного цикла. Как отмечают разработчики, экономия природного урана при рециклировании РЕМИКС-топлива больше, чем при использовании МОКС-топлива. Преимущество РЕМИКС-топлива связано с повторным использованием не только плутония, содержащегося в ОЯТ, но и остаточного количества урана-235. По расчетам, пять циклов РЕМИКС-топлива полностью покроют 60-летний срок эксплуатации реакторов АЭС.

Специалисты ранее отмечали, что производство РЕМИКС-топлива, в случае принятия решения о его создании, было бы целесообразно разместить на ГХК с точки зрения использования потенциала предприятия. Ранее на ГХК было создано производство МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах БН-800, действующего на энергоблоке №4 Белоярской АЭС. В конце августа нынешнего года руководство Росатома утвердило новую структуру ГХК, которая предусматривает возможность в перспективе организации на предприятии производства РЕМИКС-топлива.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК — ключевое предприятие Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.