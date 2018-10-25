В Замбии начнут строительство ядерного реактора при поддержке России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Строительство исследовательского ядерного реактора в Замбии при поддержке России планируется начать в 2019 году, сообщил РИА Новости посол Замбии в РФ Шедрек Чингембу Лувита.

"Строительство исследовательского реактора включает в себя многие процессы, в том числе международные разрешения по ядерной энергии и правовую базу, которую обдумывают на этом заседании парламента Замбии. Таким образом, когда парламент примет законодательство, это откроет путь для старта фактических работ в 2019 году всерьез", — сказал Лувита.

Он добавил, что уже была проделана большая работа, а именно было подписано соглашение о проектировании, снабжении и строительстве, а также был выбран участок для строительства реактора. Посол отметил, что правительство Замбии создало специальный руководящий комитет, который возглавит строительство исследовательского реактора.

Лувита объяснил, что исследовательский реактор, который будет производить изотопы, позволит стране отказаться от импорта изотопов из Индии и Южной Африки и даже позволит экспортировать замбийские изотопы в соседние страны.

"Кроме того, одна из лабораторий будет использоваться для облучения сельскохозяйственных культур, и это даст нам возможность экспортировать выращиваемые в Замбии различные виды культур на российский рынок, в Европейский Союз и США ", — сказала Лувита.

Россия и Замбия в феврале 2017 года в Москве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении центра ядерной науки и технологии на территории Замбии. Соглашение предусматривает строительство центра на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт, оснащенного лабораториями и функциональными комплексами для проведения целого спектра научных изысканий.