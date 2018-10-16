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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом завершил строительство реакторных установок для атомных ледоколов

(обновлено: 16:55 16.10.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоЛоготип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Предприятие ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш") во вторник отправило в Санкт-Петербург на Балтийский завод второй реактор РИТМ-200 для универсального атомного ледокола нового поколения "Урал", сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".

Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый реактор был отгружен в адрес заказчика в конце сентября. Таким образом, "Атомэнергомаш" полностью выполнил свои обязательства по изготовлению реакторных установок для универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22220, отмечается в сообщении.

Всего предприятиями дивизиона было изготовлено три реакторных установки, каждая из которых включает в себя два реактора РИТМ-200. В 2016 году состоялась отгрузка для головного ледокола "Арктика", в 2017 году — для первого серийного ледокола "Сибирь".

"Разработка и освоение производства данных реакторных установок имеет крайне важное значение не только для развития ледокольного флота, но и в целом для атомной энергетики, освоения арктического шельфа, а также расширения экспортного потенциала страны в сфере высоких технологий", — отметил генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов, слова которого цитируются в сообщении.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Мы рассматриваем "РИТМ-200" и ее модификации как основу при создании атомных станций малой мощности морского и наземного исполнения, которые позволят быстро, эффективно и без ущерба для экологии решать вопросы энергоснабжения удаленных территорий", — пояснил Никипелов.

Также своевременное завершение контракта по "РИТМ-200" позволяет "Атомэнергомашу" рассчитывать на участие в строительстве атомных ледоколов "Лидер", которые должны будут обеспечить круглогодичное функционирование Севморпути, добавил Никипелов. "В настоящее время для данного типа судов создан эскизный проект реакторной установки "РИТМ-400", идет разработка технического проекта", — сообщил гендиректор "Атомэнергомаша".

Уникальная разработка

"РИТМ-200" — новейшая реакторная установка для атомного ледокольного флота. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Основное преимущество новой силовой установки в ее компактности и экономичности. Это в числе прочего позволило сделать новые атомные ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости, ледопроходимости и т.д.

Знак радиоактивности. Архивное фото
© Fotolia / bluedesign
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Реакторная установка "РИТМ-200" стала первой судовой реакторной установкой, полностью изготовленной в контуре "Атомэнергомаша" — ранее предприятия дивизиона отвечали только за проектирование и конструкторскую разработку судовых реакторных установок. За время изготовления реакторов были разработаны уникальные технические решения и новые инструменты, ранее не применявшиеся в России и за рубежом, отмечается в сообщении. "Так, например, были освоены новые технологические процессы сварки, новые способы резки и механической обработки металла. Уникальной операцией стала контрольная сборка реактора, в процессе которой многотонные элементы реактора нужно состыковать с допуском в пределах сотых долей миллиметра", — говорится в пресс-релизе.

Три универсальных двухосадочных атомных ледокола ЛК-60Я проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал") станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров. Строительство судов ведется в Санкт-Петербурге на верфях Балтийского завода.

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