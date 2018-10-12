Росатом в 2019 году оформит с компаниями Египта субподрядные работы по АЭС

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группа компаний ASE до конца нынешнего года объявит первые конкурсы для египетских компаний на право выполнения строительных работ подготовительного периода на площадке сооружения первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", а первые контакты субподряда намечено подписать в I квартале 2019 года, сообщил РИА Новости вице-президент группы ASE — директор проекта по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" Григорий Соснин.

"В конце года будут объявлены две конкурсные процедуры. Это будут небольшие конкурсы на строительство пионерной базы. В первом квартале 2019 года планируем подписать первые субподрядные строительные контракты. Основные лоты будут формироваться, начиная с 2020 года", — сказал Соснин.

"Египетский Комитет по локализации передал "Атомстройэкспорту" (генеральный подрядчик строительства АЭС "Эль-Дабаа", входит в группу ASE — ред.) утвержденный перечень из 183 компаний. В июле состоялся семинар по участию в конкурсных процедурах Госкорпорации "Росатом" для указанных компаний. 25-26 ноября в Каире пройдет Форум поставщиков атомной отрасли "Атомекс". То есть можно сказать, что ведется непрерывная активная работа со всеми египетскими компаниями", — отметил Соснин.

АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.