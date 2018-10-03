Лихачев пояснил, как атомная промышленность помогает улучшить экологию

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал, каким образом атомная промышленность помогает сократить объемы выбросов парниковых газов и тем самым улучшить экологическую обстановку.

"Если посмотреть на весь жизненный цикл источника атомной энергии, то у него наиболее оптимальные цифры по выбросам углекислого газа на киловатт-час произведенной энергии", — сказал Лихачев в среду на сессии "Атомная энергетика − основа глобального партнерства и современного развития" в рамках проходящей в Москве Российской энергетической недели.

"Более того, мы считаем, что не только (атомный энергетический) источник как таковой является экологически чистым, но и те производства, которые "заряжены" на его изготовление, на поддержание жизненного цикла, тоже в свою очередь создаются и работают по самым высоким экологическим стандартам", — отметил Лихачев.