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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В Бельгии на одном из ядерных реакторов выявили ухудшение бетона

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© REUTERS / Francois LenoirРеактор АЭС Тианж в Бельгии. Архивное фотоРеактор АЭС Тианж в Бельгии. Архивное фото
© REUTERS / Francois Lenoir

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Ухудшение состояния бетона установлено еще на одном атомном энергоблоке в Бельгии – втором блоке АЭС "Тианж" в регионе Валлония на юге королевства, который был временно выведен из эксплуатации в сентябре для проведения ремонтно-технических работ.

АЭС Тианж в бельгийском регионе Валлония, Бельгия. Архивное фото
© AFP 2018 / ERIC LALMAND
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"Мы установили аномалии в арматуре бетонной конструкции, и об этом было открыто сообщено Бельгийскому федеральному агентству по ядерной безопасности (AFCN)", — сказал в эфире телеканала VRT глава компании-оператора бельгийских АЭС Engie Electrabel Тьерри Сагеман.

Ухудшение состояния бетона установлено в потолочной части пятиэтажного бронированного бункера реакторного здания, в котором размещены аварийные системы и который призван, в том числе, защитить энергоблок от падения самолета.

По словам Сагемана, в связи с ремонтными работами реактор будет перезапущен не ранее июня 2019 года.

Ранее Engie Electrabel сообщила, что в настоящее время в режиме эксплуатации остаются лишь два из семи реакторов на территории Бельгии — третий энергоблок атомной станции "Дул" в регионе Фландрия на севере Бельгии и первый реактор АЭС "Тианж" в Валлонии, который с 20 октября по 28 ноября будет остановлен для плановой технической профилактики.

Ранее из эксплуатации уже были временно выведены второй и четвертый генераторы "Дул" и третий на "Тианж". В конструкциях бункеров реакторов специалисты также установили "ухудшение состояния бетона". Помимо этого, остановлены первый и второй энергоблоки "Дул" — из-за утечек в системе охлаждения.

АЭС Тианж в бельгийском регионе Валлония, Бельгия
© AFP 2018 / ERIC LALMAND
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В связи с ремонтными работами в октябре-ноябре в эксплуатации останется лишь один энергоблок бельгийских АЭС. Связанный с этим дефицит электроэнергии власти намерены покрыть импортом из Германии, Франции, Нидерландов и Люксембурга. По оценке экспертов, речь идет о дефиците электроэнергии в 4 тысячи мегаватт.

Ответственность за ситуацию и связанный с этим возможный импорт электроэнергии из-за рубежа и, как следствие, рост тарифов на электричество министр энергетики Бельгии Мари-Кристин Маргем возлагает на Engie-Electrabel.

На территории Бельгии находятся семь атомных энергоблоков. Две бельгийских АЭС — "Дул" с четырьмя реакторами и "Тианж" с тремя реакторами — обеспечивают 54% потребностей королевства в электроэнергии.

В связи с аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны к 2025 году. В соответствии с соглашением между правительством Бельгии и компанией-оператором бельгийских АЭС Electrabel, эксплуатация второго реактора АЭС "Тианж" и двух энергоблоков атомной станции "Дул" продлена до 2025 года. Природоохранные организации подвергли эти решения резкой критике, однако Electrabel заверила в надежности реакторных установок, которые находятся в эксплуатации уже четыре десятилетия. Власти, со своей стороны, исходили из того, что вывод энергоблоков из эксплуатации может привести к дефициту электроэнергии.

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