Новое землетрясение на Урале не повлияло на работу Белоярской АЭС

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новое землетрясение, произошедшее в Челябинской области, никак не повлияло на работу Белоярской АЭС, расположенной в соседней Свердловской области, сообщило управление информации и общественных связей БАЭС.

"Новые подземные толчки, которые произошли в Челябинской области, не были зафиксированы системами сейсмического мониторинга Белоярской АЭС, и никак не повлияли на работу атомной станции. Отклонений от нормальных условий эксплуатации АЭС нет", — говорится в сообщении.

Сейсмическая активность магнитудой 4,5 зафиксирована в субботу днем в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области, пострадавших и разрушенных зданий нет, сообщал ранее в субботу пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-службы, ученые пермского отделения горного института УрО РАН, которые установили оборудование для мониторинга движений земли, заявляют, что, несмотря на магнитуду толчка в 4,4 балла, сила колебаний в этот раз меньше почти в сто раз по сравнению с землетрясением 5 сентября. Это объясняется тем, что сейчас Катав-Ивановский район переживает так называемые афтершоки, которые являются следствием основного землетрясения и могут ощущаться в течение одного-двух месяцев. Эти остаточные колебания не имеют большой силы и относительно безопасны. Новые толчки ученые не прогнозируют.