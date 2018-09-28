МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. День работника атомной промышленности РФ отмечается в пятницу. Он знаменуется новыми уникальными результатами, полученными специалистами российской атомной отрасли в разных областях — от укрепления обороноспособности государства и строительства мирных энергетических объектов до развития перспективных неядерных направлений.

Этот праздник с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. Дата 28 сентября для него была выбрана потому, что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Государственного комитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.

День работника атомпрома стал символом признания стратегического вклада отрасли в развитие страны и данью уважения многим поколениям исследователей, конструкторов, инженеров, рабочих, которые вывели отечественную атомную промышленность на ведущие позиции в мире.

Оружейный прорыв



Главным приоритетом атомной отрасли с самого начала ее создания была и остается работа на оборонном направлении. О том, что здесь делается атомщиками, в силу секретности очень редко сообщается открыто. Но в нынешнем году о подлинном прорыве, совершенном с участием ядерного оружейного комплекса Росатома, узнала вся страна.

Президент Владимир Путин в марте в послании Федеральному собранию сообщил о созданных и успешно испытанных уникальных, не имеющихся больше ни у кого в мире образцах оружия, которое позволит надежно и надолго обеспечить безопасность России.

Речь, в частности, шла о новейшей крылатой ракете воздушного базирования с ядерной энергетической установкой. Эта силовая установка размещается в корпусе ракеты и обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, делая ее практически неограниченной. Такая ракета имеет непредсказуемую траекторию полета и возможность обхода рубежей перехвата, и потому является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО, подчеркивал президент.

Проведенный комплекс испытаний позволяет перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с аналогичной энергетической установкой, говорил Путин.

Кроме того, президент рассказал, что в России был полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения боевого автономного беспилотного подводного аппарата.

Ядерная установка имеет малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность — при объеме в 100 раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, она имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность, сообщил Путин. "Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности", — подчеркивал он.

Также глава государства рассказал о том, что в российские войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Их наличие кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности, говорил Путин.

Впервые в истории российской армии новейшие образцы оружия получили свои названия путем народного голосования: подводный беспилотник получил название "Посейдон", новый боевой лазерный комплекс — "Пересвет", а крылатая ракета с ядерной силовой установкой наречена "Буревестником".

Летом нынешнего года стало известно, что специалисты атомной отрасли впервые создали активную зону — "сердце" реакторов атомных подводных лодок, позволяющую обходиться без перезарядки ядерного топлива на все время эксплуатации субмарин. Эта разработка прошла межведомственные испытания.

Эксперты назвали ее "мечтой подводников". "Это принципиальный вопрос, который имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ", — рассказал РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов. По его словам, перегрузка ядерного топлива занимает примерно месяц, и на это время субмарина как боевая единица фактически выводится из состава флота. А благодаря новой "вечной" активной зоне коэффициент использования подводной лодки повышается в разы, отметил адмирал.

В целом, что касается неядерных вооружений, то, как сообщил в марте нынешнего года замминистра обороны Павел Попов, предприятия Росатома продолжают наращивать темы опытно-конструкторских работ в этом направлении. Ранее, например, были созданы и внедрены в войска новые боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов "Хризантема" и "Штурм", переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", а также торпеды серии "Пакет" и "Физик-1". К 2020 году планируется завершить разработку еще почти полутора десятков совместных с Минобороны проектов, отмечал замглавы военного ведомства.

Новые поручения



Рассказ о достижениях Росатома в гражданском направлении в этом году уместно начать, как ни покажется необычным, с будущего – а точнее, с двух новых больших, по-настоящему суперпроектов, выполнение которых поручено атомной отрасли. Но то, что на Росатом возложены эти задачи, как раз говорит о том, что государство высоко оценивает результаты работы атомщиков.

Речь, прежде всего, идет о наделении Росатома функциями инфраструктурного оператора Северного морского пути. Соответствующий законопроект в первом чтении Государственная дума приняла в июле.

Предполагается, что передача госкорпорации новых полномочий позволит повысить эффективность государственного управления в сфере развития этой "ледяной трассы" в качестве стратегической российской транспортной магистрали в Арктике — ведь, как прогнозируется, к середине следующего десятилетия грузопоток на этом направлении может вырасти до 80 миллионов тонн.

В Росатоме рассчитывают, что закон и сопутствующие подзаконные акты будут приняты и оформлены до конца текущего года, что позволит уже в первом квартале 2019 года начать работу по управлению СМП. В госкорпорации для этого создана дирекция Северного морского пути.

Дирекция будет отвечать за реализацию государственной политики и стратегии развития Севморпути, управлять необходимой инфраструктурой СМП — в частности, атомным ледокольным флотом. Кстати, что касается его расширения – в сентябре вице-премьер Юрий Борисов объявил, что принято решение о строительстве в Приморье на судостроительном комплексе "Звезда" трех новых атомоходов проекта 10510 "Лидер". Они задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы. Основными задачами этих ледоколов будут обеспечение круглогодичной навигации по Севморпути и проведение экспедиций в Арктику.

Вторая новая тема связана с экологией. Росатом в сентябре на Восточном экономическом форуме анонсировал свой большой проект по переработке промышленных отходов первого и второго класса опасности.

Минприроды подготовило и внесло в правительство законопроект, по которому госкорпорация наделяется функциями федерального оператора по обращению с этими отходами. Такое решение принято с учетом успешного опыта Росатома в реализации государственной политики по обращению с радиоактивными отходами, наличия в атомной отрасли современных технологий при развитой управленческой и производственной инфраструктуре.

Росатому до 2024 года предстоит создать минимум семь крупных комплексов по переработке наиболее опасных промотходов. Четыре таких комплекса разместятся на базе предприятий, ранее занимавшихся ликвидацией химического оружия. А раньше, на рубеже 2020 года, в качестве важной составляющей проекта потребуется создать единую систему учета отходов I и II класса.

Еще одна задача с приставкой "супер", которую Росатом уже решает, — это участие в цифровизации экономики страны и внедрение в нее наработок атомной отрасли. Практические результаты уже есть – например, на многие сотни идет счет поликлиник, в том числе детских, в разных регионах России, где благодаря внедрению принципов бережливого производства Росатома удалось значительно повысить скорость и качество предоставления медицинских услуг.

Кроме того, Росатом опробовал и готов тиражировать не только в России, но и за рубежом свою цифровую платформу "Умный город", объединяющую в себе все муниципальные сервисы и в конечном счете помогающую снизить затраты на управление коммунальным хозяйством и способствующую увеличению человеческого капитала в городах.

Стройки и пуски



Перечень действующих в мире атомных энергоблоков пополнился в этом году двумя блоками "от Росатома" – были подключены к сети четвертый блок Ростовской АЭС и первый блок Ленинградской АЭС-2. Сейчас идет подготовка к началу их промышленной эксплуатации.

Что же касается стартов новых строек, то в нынешнем году пока никто, кроме России, их не начинал. А у Росатома здесь три залитых "первых бетона" (так называется процедура старта полноценного сооружения АЭС) – внутри страны на первом блоке Курской АЭС-2, а за рубежом — на блоке №1 АЭС "Аккую" в Турции и на блоке №2 атомной станции "Руппур" в Бангладеш.

В целом, работа на площадках новых АЭС идет успешно. В ближайшее время состоится пуск реактора энергоблока №4 Тяньваньской АЭС в Китае.

Впереди графика идет строительство первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш. Росатом активно набирает сотрудников разных профилей на площадку, и до конца года намерен довести количество специалистов там до 6 тысяч человек.

С опережением плановых сроков завершаются работы по укреплению грунтов реакторного здания атомной станции "Бушер-2" в Иране.

По графику продвигается сооружение первого и второго блоков Белорусской АЭС. Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность белорусской стороне за взаимодействие на всех уровнях по проекту БелАЭС. Он отметил, что строительство этой станции устанавливает ряд рекордов по качеству, срокам и степени вовлеченности белорусских специалистов в работу.

Росатом начал передачу Египту документов, необходимых для получения лицензии на строительство АЭС "Эд-Дабаа". Первоочередные работы подготовительного периода строительства на площадке этой станции планируется начать в 2019 году.

В этом году еще ближе к практическому воплощению подошел проект строительства первой отечественной плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). С Балтийского завода прибыл и встал у причальной стенки в Мурманске плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов". Летом началась загрузка ядерного топлива в его реакторы, а их пуск намечен на нынешнюю осень. Кроме того, начались поставки необходимых строительных материалов и оборудования в чукотский Певек, где, как планируется, ПАТЭС начнет работу в конце 2019 года.

Но тема применения небольших ядерных энергоустановок не ограничивается только "плавучкой". Также в нынешнем году стало известно, что Росатом начинает переходить к реализации идеи создания наземных атомных блоков малой мощности на основе реакторных установок РИТМ-200, примененных в проекте новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Сейчас речь идет о разработке обликового проекта такой мини-АЭС, которая может стать экспортным продуктом российской атомной отрасли.

Впрочем, не атомными стройками едиными – Росатом начал возводить ветропарк на юге России в Адыгее. Этот объект мощностью 150 МВт станет и самым крупным объектом ветрогенерации в стране.

Международные проекты



Текущий год подтвердил растущий в мире интерес к российским атомным технологиям. Росатом по-прежнему остается абсолютным лидером по числу сооружаемых энергоблоков АЭС за рубежом. Сегодня в багаже госкорпорации на разных этапах реализации находятся проекты 36 энергоблоков АЭС в 12 странах.

Знаковое событие с точки зрения развития экономического сотрудничества России и Китая произошло в июне – в Пекине был подписан крупнейший пакет соглашений и контрактов по разным проектам в атомной сфере. Эти документы определяют основные направления развития сотрудничества между обеими странами по атомной энергетике на ближайшие десятилетия.

Речь, прежде всего, идет о совместном сооружении четвертой очереди (блоки №№7 и 8) Тяньваньской АЭС и двух энергоблоков на площадке АЭС "Сюйдапу".

Также стороны будут сотрудничать по сооружению китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Российская сторона будет задействована в части поставок конкретных элементов данной установки, оказании услуг и поставок топлива. Проект реактора разрабатывает китайская сторона.

Кроме того, тогда же был заключен контракт на поставку в КНР новой партии радионуклидных тепловых блоков, которые являются элементами радиоизотопных термоэлектрических генераторов, для нужд китайской лунной программы.

А ранее в марте в Москве Россия и Китай договорились о сотрудничестве в строительстве нового уранового рудника №6 на крупнейшем российском уранодобывающем предприятии "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского" (Краснокаменск, Забайкальский край) – стороны подписали соглашение об основных условиях инвестиций КНР в этот проект. Тем самым Китай впервые войдет в уранодобывающие проекты Росатома.

В сентябре Москва и Ташкент подписали межправительственное соглашение о строительстве в Узбекистане по российскому проекту атомной электростанции с двумя энергоблоками общей установленной мощностью до 2,4 ГВт.

С Комиссариатом по атомной и возобновляемой энергетике Франции Росатом заключил стратегический документ о российско-французском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. Кроме того, Росатом подписал с рядом ведущих французских энергокомпаний документы о развитии сотрудничества в различных областях атомной энергетики.

Вновь побил рекорды главный международный форум Росатома "Атомэкспо" – на его площадку в Сочи в мае приехали представители 68 государств (для сравнения, в прошлом году на форуме было представлено 65 стран, в 2016 году — 55 государств, а в 2015 году — 48).

Стратегия с двумя компонентами



В отрасли в нынешнем году продолжались исследования, необходимые для перехода в будущем отечественной атомной энергетики к так называемой двухкомпонентной ядерно-энергетической системе с замкнутым топливным циклом.

Согласно основным положениям стратегии развития атомной энергетики в России до 2050 года и на перспективу до 2100 года, в такой системе энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах, составляющие основу современного атомного энергокомплекса, будут эксплуатироваться в сочетании с энергоблоками с реакторами на быстрых нейтронах в замкнутом ядерном топливном цикле.

В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Важную роль в формировании двухкомпонентной российской атомной энергетики должны сыграть "быстрые" реакторы БН-1200 с натриевым теплоносителем. В нынешнем году были очерчены возможные сроки начала практического внедрения этих установок. Заявлено, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование конкурентоспособности БН-1200 завершатся до конца 2020 года, и что решение о сооружении пилотного энергоблока БН-1200 на Белоярской АЭС может быть принято в 2021 году.

Если коммерческая конкурентоспособность нового "быстрого" энергоблока будет подтверждена, то еще несколько лет потребуется на разработку необходимых обоснований, разработку рабочей документации, получение разрешения на строительство. Поэтому, по предварительным оценкам, основной период возведения блока БН-1200 может стартовать в середине 2020-х годов, а завершиться в начале 2030-х годов.

"Противоаварийное" топливо

По традиции, российским атомщикам в свой праздник есть о чем рассказать и по части научных исследований – того фундамента, без которого немыслимо развитие атомной отрасли.

Большой темой для новостей атомной науки в этом году стала разработка так называемого толерантного ядерного топлива, которое, как считается, поможет предотвращать аварии на АЭС, подобные фукусимской. По мнению экспертов, страна, которая первой решит задачу создания эффективно работающего толерантного топлива, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для атомных станций.

Сейчас топливная компания Росатома ТВЭЛ ведет работы по нескольким перспективным видам такого топлива. Сообщалось, что в нынешнем году опытная партия топливных элементов будет поставлена на реакторные испытания в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде, а в 2020 году возможно начало испытаний одного из видов нового топлива уже и на АЭС.

Атом исцеляющий



Отдельным направлением работы атомной отрасли является ядерная медицина. В нынешнем году стало известно о проведении в России доклинических испытаний препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 для лечения рака печени. Эти испытания идут на базе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба (МРНЦ) с участием специалистов входящего в научный дивизион Росатома обнинского Физико-энергетического института имени Лейпунского. Как сообщил ранее в сентябре директор МРНЦ академик Андрей Каприн, результаты испытаний "очень хорошие", и они могут быть закончены до конца года.

В России ежегодно диагностируется около 7 тысяч случаев первичного рака печени и порядка 130 тысяч случаев метастатического рака печени. При этом первичный рак печени плохо поддается химиотерапии, а метастатический рак практически не поддается ей. Поэтому было предложено использовать микросферы с иттрием-90, которые "застревают" в пределах сосудистой сети опухолей и поэтому обеспечивают уничтожение раковых клеток путем облучения.

Ранее в интервью РИА Новости генеральный директор ФЭИ Андрей Говердовский отметил, что производство радиофармацевтических препаратов на основе иттрия-90 для лечения рака печени будет в ближайшие годы приоритетным ядерно-медицинским проектом для ФЭИ.

А специалисты другого предприятия Росатома, московского Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации начали в текущем году комплексные технические испытания отечественного позитронно-эмиссионного томографа, предназначенного для точной диагностики различных онкологических заболеваний.

3D-принтеры для промышленности



Росатом продолжает последовательно разнообразить свой бизнес путем выпуска новой, "неядерной", продукции. В отрасли для управления этими проектами создано несколько компаний-интеграторов по новым продуктам. К примеру, в начале нынешнего года в составе топливной компании ТВЭЛ появилась компания "Русатом-Аддитивные технологии", которая стала отраслевым центром по разработке аддитивных технологий и производству оборудования и компонентов для трехмерной печати.

Сейчас готовится серийный выпуск модульных однолазерных 3D-принтеров для печати различных сложных изделий из металлических порошков методом так называемого селективного лазерного плавления. Но уже просматриваются первые заказчики – как сообщалось, порядка десяти первых таких машин могут быть проданы на рынок.

Помимо такой установки, в Росатоме также разработан и изготовлен первый отечественный двухлазерный 3D-принтер, позволяющий изготавливать те или иные детали одновременно из двух разных металлических порошков, что дает возможность улучшить характеристики требуемых изделий. По сравнению с однолазерной системой, производительность новой установки увеличена на 60%.

Если говорить в целом о планах по "неядерным" продажам, то Росатом наметил в нынешнем году нарастить свою выручку в области новых продуктов до 200 миллиардов рублей (по итогам 2017 года этот показатель превысил 170 миллиардов рублей).