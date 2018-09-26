Росатом готов тиражировать свой "Умный город" в России и за рубежом

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" опробовала и готова тиражировать не только в России, но и за рубежом свою цифровую платформу "Умный город", объединяющую в себе все муниципальные сервисы и в конечном счете способствующую увеличению человеческого капитала в городах, рассказала РИА Новости генеральный директор отраслевого интегратора Росатома по направлению "Умный город" компании "Русатом — Инфраструктурные решения" Ксения Сухотина.

Цифровизация стала центральной темой проходящего в Москве под эгидой Росатома пятого международного форума NDExpo.

Готовое решение

"У нас есть уже готовое, не только разработанное, но и опробованное решение. Базовая платформа "Умный город Росатома", включающая в себя облачные сервисы обработки и хранения данных на ее собственных центрах обработки данных, а так же интегрирующая разработки дочерних предприятий госкорпорации, позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, предоставляет новые возможности", — сказала Сухотина в кулуарах NDExpo-2018.

По ее словам, "это тот редчайший случай, когда выгоду от использования получают все участники: и бизнес, и власти, и граждане".

"Эти технологии уже работают в небольшом городе Сарове Нижегородской области. Данное решение внедрено в тесном взаимодействии с местной администрацией и фокусируется на реальных городских проблемах. Так, например, жители города теперь могут в режиме онлайн подать заявку о проблеме ЖКХ и отследить решение и статус в режиме реального времени. А администрация города реагирует на запросы жителей намного оперативнее, минуя ряд бюрократических процедур", — отметила Сухотина.

"Умный город Росатома" может интегрироваться на любом уровне развития муниципалитета, добавила она.

"Особенность нашего решения в том, что мы интегрируем все городские сервисы на одной платформе. Мы готовы сотрудничать с администрациями любых городов и регионов, адаптируя свое решение под их конкретные потребности. Но город для себя должен четко понять, куда он двигается и какие процессы нужно оцифровизовать, чтобы рутина ушла, люди освободились, а сам город почувствовал экономический эффект. Наша задача – помимо удобства и комфорта еще и принести пользу с точки зрения экономики: это прежде всего снижение затрат, снижение потребления ресурсов", — сказала собеседница агентства.

По словам Сухотиной, не все эффекты от внедрения "Умного города" могут быть монетизированы. "Например, трудно посчитать такие социальные эффекты, как удобство и комфорт жителей. Мы же в первую очередь делаем ставку именно на сохранение и увеличение человеческого капитала, для нас главное – чтобы люди в регионах присутствия госкорпорации жили и работали в комфортных условиях", — пояснила она.

"Однако косвенные эффекты поддаются монетизации на длинной дистанции, на горизонтах от 5 до 15 лет. Логика проста: если в городе жить удобно и безопасно, туда с удовольствием переезжают люди, в первую очередь – высококлассные специалисты, потребность в которых на предприятиях Росатома не иссякает. Как следствие – развитие технологичных видов деятельности, повышение конкурентоспособности местной продукции и услуг, рост прибыльности местных компаний и налоговых поступлений, пополнение бюджета города", — подчеркнула Сухотина.

Почему Росатом?

Сухотина пояснила, почему именно Росатом занялся темой цифровизации городского хозяйства.

"Во-первых, мы изначально работаем со своими "атомными" городами, потому что понимаем, как важен человеческий капитал. Это наши города, за которые мы несем полную ответственность, это наши люди, это их семьи. И для нас главное, чтобы они жили и работали в комфортных условиях. Чтобы жители Снежинска, Димитровграда, Сарова, Соснового Бора имели в скором времени очень понятный и одинаково высокий уровень сервиса", — отметила она.

Во-вторых, в атомной отрасли есть много решений, которые можно интегрировать в платформу "Умный город", добавила Сухотина. По ее словам, это, в частности, разработка для "цифрового" строительства "Multi-D City".

Одной из ключевых особенностей "Умного города" заключается в том, что это полностью отечественный продукт, подчеркнула собеседница агентства. "Мы в отрасли прекрасно понимаем, что такое безопасность, в том числе – информационная безопасность, устойчивость к кибератакам, – и очень профессионально относимся к этим вопросам", — сказала Сухотина.

Откуда деньги на проект

"Для нас принципиально, что платформа открыта для интеграции со всеми наработками, которые уже проведены в городе, или теми сервисами, которые город дальше хочет развивать. Например, сейчас договариваемся с ФМБА об обмене данными, связанными с медициной. И, безусловно, мы не можем забрать на себя все, что может касаться того или иного сервиса. Но, с другой стороны, соблюдаем здоровый баланс. Я бы сформулировала так: наше решение предполагает безопасное использование открытых данных с надежными партнерами", — добавила она.

Собеседница агентства также рассказала, какой будет финансовая схема "Умного города Росатома". "Предполагается реализовать проект за счет привлечения заемного финансирования. Так, в мае этого года мы подписали с Газпромбанком, Сбербанком и Совкомбанком соглашения о стратегическом долгосрочном партнерстве в сфере совместной реализации инвестиционных проектов, включая концессионные проекты в области ЖКХ, в рамках развития направления "Умный город", — отметила Сухотина.

Другие возможные источники финансирования – субсидии от регионов и средства национальных программ. "И мы работаем на федеральном уровне, лоббируя программу по инвестициям благоустройства городов, помогаем им в подключении в различные национальные проекты", — сказала она.

"К слову сказать, платформу можно сразу внедрить, интегрируя информацию с различных уже имеющихся в городе систем, и это не требует больших инвестиций. Плюс нашей системы в том, что мы знаем, какую информацию можем уже забрать с инфраструктуры города и кому ее в этом городе отдать, как наладить обмен информацией", — добавила Сухотина.

Выход за границы атомградов

Сухотина рассказала, как планируется тиражировать "Умный город", внедряя эту платформу не только в городах, где расположены предприятия Росатома, но и в других российских муниципалитетах, и за рубежом.

"Мы начинаем с "атомных" городов, но параллельно обсуждаем и с другими городами возможность использования наших наработок, и будем очень рады, если это будет полезно", — сказала она.

"Приведу пару примеров. Летом Росатом подписал соглашение о сотрудничестве со Свердловской областью по проекту "Умный регион", и вот сейчас мы активно взаимодействуем с представителями исполнительной власти региона, предлагаем наши решения, которые в потенциале могли бы лечь в основу построения платформы цифровизации городов и поселений Свердловской области", — добавила собеседница агентства.

"Другой пример – мы предложили правительству Республики Дагестан сделать "умную" платформу в древнем городе Дербенте – сейчас обсуждаем, как перевести его в статус современного, продвинутого центра туризма. И уже под это уже готовы развивать все цифровые сервисы, двигаться в направлении удобства, безопасности и комфорта для туристов. Мы предлагаем "Умный город" и на зарубежном рынке – например, нашим продуктом заинтересовались коллеги из Сербии", — сообщила Сухотина.