РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом готов тиражировать свой "Умный город" в России и за рубежом

(обновлено: 14:48 26.09.2018)
0840
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоСтенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" опробовала и готова тиражировать не только в России, но и за рубежом свою цифровую платформу "Умный город", объединяющую в себе все муниципальные сервисы и в конечном счете способствующую увеличению человеческого капитала в городах, рассказала РИА Новости генеральный директор отраслевого интегратора Росатома по направлению "Умный город" компании "Русатом — Инфраструктурные решения" Ксения Сухотина.

Цифровизация стала центральной темой проходящего в Москве под эгидой Росатома пятого международного форума NDExpo.

Готовое решение

Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В Москве открывается пятый международный форум Росатома NDExpo
"У нас есть уже готовое, не только разработанное, но и опробованное решение. Базовая платформа "Умный город Росатома", включающая в себя облачные сервисы обработки и хранения данных на ее собственных центрах обработки данных, а так же интегрирующая разработки дочерних предприятий госкорпорации, позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, предоставляет новые возможности", — сказала Сухотина в кулуарах NDExpo-2018.

По ее словам, "это тот редчайший случай, когда выгоду от использования получают все участники: и бизнес, и власти, и граждане".

"Эти технологии уже работают в небольшом городе Сарове Нижегородской области. Данное решение внедрено в тесном взаимодействии с местной администрацией и фокусируется на реальных городских проблемах. Так, например, жители города теперь могут в режиме онлайн подать заявку о проблеме ЖКХ и отследить решение и статус в режиме реального времени. А администрация города реагирует на запросы жителей намного оперативнее, минуя ряд бюрократических процедур", — отметила Сухотина.

Форум NDExpo. Архивное фото
© Фото : NDEXPO
На форуме Росатома NDExpo представят "цифровые" достижения атомной отрасли
"Умный город Росатома" может интегрироваться на любом уровне развития муниципалитета, добавила она.

"Особенность нашего решения в том, что мы интегрируем все городские сервисы на одной платформе. Мы готовы сотрудничать с администрациями любых городов и регионов, адаптируя свое решение под их конкретные потребности. Но город для себя должен четко понять, куда он двигается и какие процессы нужно оцифровизовать, чтобы рутина ушла, люди освободились, а сам город почувствовал экономический эффект. Наша задача – помимо удобства и комфорта еще и принести пользу с точки зрения экономики: это прежде всего снижение затрат, снижение потребления ресурсов", — сказала собеседница агентства.

По словам Сухотиной, не все эффекты от внедрения "Умного города" могут быть монетизированы. "Например, трудно посчитать такие социальные эффекты, как удобство и комфорт жителей. Мы же в первую очередь делаем ставку именно на сохранение и увеличение человеческого капитала, для нас главное – чтобы люди в регионах присутствия госкорпорации жили и работали в комфортных условиях", — пояснила она.

"Однако косвенные эффекты поддаются монетизации на длинной дистанции, на горизонтах от 5 до 15 лет. Логика проста: если в городе жить удобно и безопасно, туда с удовольствием переезжают люди, в первую очередь – высококлассные специалисты, потребность в которых на предприятиях Росатома не иссякает. Как следствие – развитие технологичных видов деятельности, повышение конкурентоспособности местной продукции и услуг, рост прибыльности местных компаний и налоговых поступлений, пополнение бюджета города", — подчеркнула Сухотина.

Почему Росатом?

Павильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Росатом не исключил прихода иностранных соинвесторов в свой венчурный фонд
Сухотина пояснила, почему именно Росатом занялся темой цифровизации городского хозяйства.

"Во-первых, мы изначально работаем со своими "атомными" городами, потому что понимаем, как важен человеческий капитал. Это наши города, за которые мы несем полную ответственность, это наши люди, это их семьи. И для нас главное, чтобы они жили и работали в комфортных условиях. Чтобы жители Снежинска, Димитровграда, Сарова, Соснового Бора имели в скором времени очень понятный и одинаково высокий уровень сервиса", — отметила она.

Во-вторых, в атомной отрасли есть много решений, которые можно интегрировать в платформу "Умный город", добавила Сухотина. По ее словам, это, в частности, разработка для "цифрового" строительства "Multi-D City".

Одной из ключевых особенностей "Умного города" заключается в том, что это полностью отечественный продукт, подчеркнула собеседница агентства. "Мы в отрасли прекрасно понимаем, что такое безопасность, в том числе – информационная безопасность, устойчивость к кибератакам, – и очень профессионально относимся к этим вопросам", — сказала Сухотина.

Графеновая атомная структура. Архивное фото
© Fotolia / skypressmarket
Достижения атомной науки в России: от лечения рака до искусственного разума
"Для нас принципиально, что платформа открыта для интеграции со всеми наработками, которые уже проведены в городе, или теми сервисами, которые город дальше хочет развивать. Например, сейчас договариваемся с ФМБА об обмене данными, связанными с медициной. И, безусловно, мы не можем забрать на себя все, что может касаться того или иного сервиса. Но, с другой стороны, соблюдаем здоровый баланс. Я бы сформулировала так: наше решение предполагает безопасное использование открытых данных с надежными партнерами", — добавила она.

Откуда деньги на проект

Собеседница агентства также рассказала, какой будет финансовая схема "Умного города Росатома". "Предполагается реализовать проект за счет привлечения заемного финансирования. Так, в мае этого года мы подписали с Газпромбанком, Сбербанком и Совкомбанком соглашения о стратегическом долгосрочном партнерстве в сфере совместной реализации инвестиционных проектов, включая концессионные проекты в области ЖКХ, в рамках развития направления "Умный город", — отметила Сухотина.

Другие возможные источники финансирования – субсидии от регионов и средства национальных программ. "И мы работаем на федеральном уровне, лоббируя программу по инвестициям благоустройства городов, помогаем им в подключении в различные национальные проекты", — сказала она.

"К слову сказать, платформу можно сразу внедрить, интегрируя информацию с различных уже имеющихся в городе систем, и это не требует больших инвестиций. Плюс нашей системы в том, что мы знаем, какую информацию можем уже забрать с инфраструктуры города и кому ее в этом городе отдать, как наладить обмен информацией", — добавила Сухотина.

Выход за границы атомградов

Форум NDEXPO. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Прорывные технологии станут главной темой форума Росатома NDExpo-2018
Сухотина рассказала, как планируется тиражировать "Умный город", внедряя эту платформу не только в городах, где расположены предприятия Росатома, но и в других российских муниципалитетах, и за рубежом.

"Мы начинаем с "атомных" городов, но параллельно обсуждаем и с другими городами возможность использования наших наработок, и будем очень рады, если это будет полезно", — сказала она.

"Приведу пару примеров. Летом Росатом подписал соглашение о сотрудничестве со Свердловской областью по проекту "Умный регион", и вот сейчас мы активно взаимодействуем с представителями исполнительной власти региона, предлагаем наши решения, которые в потенциале могли бы лечь в основу построения платформы цифровизации городов и поселений Свердловской области", — добавила собеседница агентства.

"Другой пример – мы предложили правительству Республики Дагестан сделать "умную" платформу в древнем городе Дербенте – сейчас обсуждаем, как перевести его в статус современного, продвинутого центра туризма. И уже под это уже готовы развивать все цифровые сервисы, двигаться в направлении удобства, безопасности и комфорта для туристов. Мы предлагаем "Умный город" и на зарубежном рынке – например, нашим продуктом заинтересовались коллеги из Сербии", — сообщила Сухотина.

Комментировать
Ядерные технологии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена