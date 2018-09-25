Белоруссия примет миссию МАГАТЭ по оценке аварийной готовности на АЭС

МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Миссия МАГАТЭ по проверке готовности к реагированию на возможные аварийные ситуации (EPREV) будет работать в Белоруссии с 8 по 20 октября, сообщила во вторник заместитель директора департамента по ядерной энергетике Минэнерго республики Лилия Дулинец.
"Миссия будет с 8 по 20 октября. Основным органом, ответственным за проведение миссии с белорусской стороны, будет министерство по чрезвычайным ситуациям. Конечно, будут принимать участие все организации, которые вовлечены в ядерную энергетическую программу — Минэнерго, Минздрав, Минприроды", — приводит слова Дулинец госагентство Белта.
Представитель Минэнерго подтвердила, что к концу года на Белорусской АЭС ожидают первую поставку ядерного топлива. На 2019 год запланирована загрузка топлива, физический и энергетический пуск. Российская сторона подтвердила оформление в эксплуатацию к концу 2019 года.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.