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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Белоруссия примет миссию МАГАТЭ по оценке аварийной готовности на АЭС

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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкБелорусская АЭСБелорусская АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Миссия МАГАТЭ по проверке готовности к реагированию на возможные аварийные ситуации (EPREV) будет работать в Белоруссии с 8 по 20 октября, сообщила во вторник заместитель директора департамента по ядерной энергетике Минэнерго республики Лилия Дулинец.

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Строительство Белорусской АЭС идет по графику
Визит миссии в июле анонсировал начальник отдела коммуникаций и общественной информации Госатомнадзора Белоруссии Олег Соболев. Ранее МИД Белоруссии отмечал, что республика является одним из лидеров среди государств — членов МАГАТЭ по числу проведенных и запрошенных оценочных миссий агентства до пуска в эксплуатацию первого энергоблока АЭС.

"Миссия будет с 8 по 20 октября. Основным органом, ответственным за проведение миссии с белорусской стороны, будет министерство по чрезвычайным ситуациям. Конечно, будут принимать участие все организации, которые вовлечены в ядерную энергетическую программу — Минэнерго, Минздрав, Минприроды", — приводит слова Дулинец госагентство Белта.

Представитель Минэнерго подтвердила, что к концу года на Белорусской АЭС ожидают первую поставку ядерного топлива. На 2019 год запланирована загрузка топлива, физический и энергетический пуск. Российская сторона подтвердила оформление в эксплуатацию к концу 2019 года.

Макет Белорусской АЭС. Архивное фото
© Фото : ГУ "Дирекция строительства атомной электростанции"
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На вопрос об интеграции АЭС в экономику республики Дулинец ответила, что избытка электроэнергии не будет. "Мы планировали атомную станцию для собственных нужд, но если будет возможность экспортировать, то, конечно, надо будет просчитывать, насколько это экономически выгодно, целесообразно", — добавила специалист.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго — на 2020 год.

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