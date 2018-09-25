Венгрия хочет пересмотреть кредитное соглашение с Россией по АЭС "Пакш"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Венгрия хочет пересмотреть условия кредитного соглашения с Россией в рамках проекта по постройке новых энергоблоков АЭС "Пакш", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на венгерского министра по делам расширения АЭС "Пакш" Яноша Шули.

"Венгрия в случае задержек хочет начать выплату процентов по российскому кредиту позднее, чем сейчас предусмотрено в договоре", — заявил министр в Будапеште.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.

В начале 2017 года в правительстве Венгрии сообщали, что Будапешт может рассмотреть вариант финансового заимствования для строительства новых блоков АЭС "Пакш", если проценты по займу окажутся ниже, чем по российскому кредиту.