Росатом отгрузил первый реактор для нового атомного ледокола "Урал"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш") отправило в Санкт-Петербург первый реактор РИТМ-200 для строящегося универсального атомного ледокола проекта 22220 "Урал", сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".

"Мы завершили изготовление первого парогенерирующего блока для атомохода "Урал" и отправили его заказчику. Работы на втором блоке также вышли на финишную прямую: корпус реактора успешно прошел гидроиспытания, идет подготовка к контрольной сборке с внутрикорпусными устройствами и крышкой", — отметил генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов, слова которого цитируются в сообщении.

По железной дороге реактор будет транспортирован до Санкт-Петербурга, где его перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфи Балтийского завода.

"РИТМ-200" — новейшая реакторная установка для атомного ледокольного флота. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Основное преимущество новой силовой установки в ее компактности и экономичности. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая во многом позволила сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости, ледопроходимости и т.д.

Три универсальных двухосадочных атомных ледокола ЛК-60Я проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь" и "Урал") станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров. Строительство судов ведется в Санкт-Петербурге на верфях "Балтийского завода".