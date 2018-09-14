Глава "Росатома" обсудил с Перри вопросы ядерного нераспространения

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри и глава "Росатома" Алексей Лихачев обсудили вопросы нераспространения ядерного оружия, сообщила американская дипмиссия в Москве.

"Министр энергетики США Рик Перри и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев обсудили обеспечение безопасности в области мирной ядерной энергетики и вопросы нераспространения ядерного оружия", — говорится в сообщении посольства США в РФ в Twitter.

Ранее Перри в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что на следующей неделе встретится с Лихачевым на конференции МАГАТЭ в Вене.

Министр энергетики США Рик Перри и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев обсудили обеспечение безопасности в области мирной ядерной энергетики и вопросы нераспространения ядерного оружия. pic.twitter.com/KWpY6UrD6l — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 14 сентября 2018 г.

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