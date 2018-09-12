Росатом готов расширить расчеты в нацвалютах по проектам за рубежом

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова расширять практику расчетов в национальных валютах со своими зарубежными партнерами, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Основные параметры госкорпорации и с точки зрения наших экономических показателей, которые внесены в карту ключевых показателей эффективности, и в программу развития, все они рублевые. Поэтому будем расширять использование (нацвалют в расчетах)", — сказал Лихачев.

По его словам, сейчас Росатом ведет бездолларовые расчеты по ряду зарубежных контрактов, например, по европейским проектам и с Ираном. "Сейчас мы разворачиваем проект (по строительству АЭС) в Египте, и там значимая часть финансирования идет по линии бюджета Египта", — добавил он.