Путин отметил расширение сотрудничества с Японией в ядерной сфере

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Между Россией и Японией расширяется взаимодействие в ядерной сфере, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ.

"Расширяется взаимодействие в ядерной сфере. В рамках ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" российские специалисты разрабатывают нейтронные детекторы для поиска и идентификации поврежденного топлива. Динамично продвигается совместная деятельность в сфере энергосбережения и возобновляемых источников энергии", — сказал Путин.

Кроме того, добавил президент, японские компании подключаются к созданию в России современной транспортной инфраструктуры.

"РЖД вместе с коллегами из Японии приступили к тестовым контейнерным перевозкам по Транссибу, рассчитываем, что их успешное завершение позволит существенно нарастить объемы поставок российских грузов, направляемых в Европу", — отметил российский лидер.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.