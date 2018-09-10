Путин отметил расширение сотрудничества с Японией в ядерной сфере

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Между Россией и Японией расширяется взаимодействие в ядерной сфере, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ.
"Расширяется взаимодействие в ядерной сфере. В рамках ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" российские специалисты разрабатывают нейтронные детекторы для поиска и идентификации поврежденного топлива. Динамично продвигается совместная деятельность в сфере энергосбережения и возобновляемых источников энергии", — сказал Путин.
Кроме того, добавил президент, японские компании подключаются к созданию в России современной транспортной инфраструктуры.
"РЖД вместе с коллегами из Японии приступили к тестовым контейнерным перевозкам по Транссибу, рассчитываем, что их успешное завершение позволит существенно нарастить объемы поставок российских грузов, направляемых в Европу", — отметил российский лидер.
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