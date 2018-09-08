Первый энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключили на плановый ремонт

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Первый энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от сети для проведения планового ремонта, сообщила в субботу пресс-служба оператора украинских АЭС компания "Энергоатом".

"Восьмого сентября 2018 года в 00:03 (совпадает с мск) энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 70 суток", — говорится в сообщении.

По данным компании, в работе находятся четыре энергоблока, энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет, радиационный фон находится в норме.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.