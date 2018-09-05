"Росатом" планирует передать блок №2 АЭС "Куданкулам" Индии до конца года

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Энергоблок №2 АЭС "Куданкулам", построенный в Индии с участием России, в нынешнем году, как ожидается, будет окончательно передан индийскому заказчику, следует из годового отчета инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы компаний ASE за 2017 год.

В отчете в числе планов группы на текущий год по проекту АЭС "Куданкулам" названа "окончательная передача энергоблока №2 заказчику".

Первый блок АЭС "Куданкулам" был окончательно передан Индии в эксплуатацию в апреле 2017 года. Также весной прошлого года был подписан акт предварительной приемки энергоблока №2.

Строительство АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. АЭС "Куданкулам" возводится в индийском штате Тамилнад в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (входят в группу ASE). Заказчик строительства — Индийская корпорация по атомной энергии (NPCIL).

Сейчас идет строительство второй очереди (блоки №№3 и 4) АЭС "Куданкулам", готовится строительство третьей очереди (блоки №№5 и 6) этой станции.