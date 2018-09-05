Росатом может построить в Египте центр по популяризации атомной энергии

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Росатом может построить в Египте информационный центр по атомной энергии, который поможет информировать местное население о преимуществах мирных ядерных технологий, следует из годового отчета инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы компаний ASE за 2017 год.

"В связи с вступлением в силу контракта на сооружение АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, группой компаний ASE совместно с частным учреждением "Русатом – Международная сеть" изучается возможность строительства информационного центра атомной отрасли", — говорится в отчете.

Информационные центры по атомной энергии — это многофункциональные информационно-познавательные площадки, которые создаются под эгидой Росатома в регионах, где строятся или уже работают объекты атомной отрасли. Их задача – просвещение в области ядерных технологий, информирование о деятельности предприятий атомной отрасли, популяризация науки и инноваций, технического образования.