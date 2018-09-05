Росатом готов участвовать в выводе из эксплуатации АЭС в Швеции

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" группа компаний ASE готов принять участие в выводе из эксплуатации АЭС в Швеции, следует из годового отчета группы ASE за 2017 год.

В числе задач группы ASE на 2018 год обозначено участие ее дочерних компаний Nukem Technologies Engineering GmbH и АО "НИКИМТ-Атомстрой" в зарубежном тендере на вывод из эксплуатации АЭС "Vattenfall" (Швеция)".

Vattenfall – шведский государственный энергетический концерн, которому принадлежит большинство атомных энергоблоков в Швеции.

Вывод из эксплуатации — обязательный завершающей этап жизненного цикла атомных станций.