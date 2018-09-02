Второй энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключили на плановый ремонт

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщил в воскресенье оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

"Второго сентября 2018 года в 01.15 (совпадает с мск) энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта продолжительностью 80 дней", — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что во время ремонта проведут реконструкцию и модернизацию, замену определенного количества узлов, агрегатов, деталей. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было, радиационная обстановка не превышает естественных фоновых значений.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.