Второй энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключили на плановый ремонт

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщил в воскресенье оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".
Отмечается, что во время ремонта проведут реконструкцию и модернизацию, замену определенного количества узлов, агрегатов, деталей. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было, радиационная обстановка не превышает естественных фоновых значений.
Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.