Росатом очистит от радиации объекты военной "Линии Сталина" в Петербурге

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "РосРАО" проведет работы по дезактивации локальных участков радиоактивного загрязнения, выявленных на объектах фортификационных и оборонительных сооружений военных лет на территории Санкт-Петербурга.

"В рамках государственного контракта Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, ФГУП "РосРАО" проведет дезактивационные работы на пяти долговременных огневых точках (ДОТах). Участки данных сооружений в военные годы были обработаны светосоставом постоянного действия, в состав которого входили радиоактивные изотопы", — говорится в сообщении.

Все эти объекты расположены в поселке Белоостров, входящем в состав Санкт-Петербурга. Общий объем загрязнения составляет чуть больше кубометра на площади в тридцать квадратных метров. После дезактивации образовавшиеся радиоактивные отходы будут размещены на долговременное хранение на пунктах хранения радиоактивных отходов, отмечается в сообщении.

"Для рядом живущих эта ситуация никакой опасности не представляет. Но если долгое время находиться в этих ДОТах в условиях неконтролируемого доступа, то возможно нанести вред здоровью, особенно если светосостав попадет внутрь организма при его вдыхании", — пояснили РИА Новости в "РосРАО".

Оборонительные сооружения в Белоострове были частью Карельского укрепленного района — комплекса оборонительных сооружений, входившего в состав системы узловых оборонительных сооружений на западе СССР, неофициально называвшейся "Линией Сталина".

Как ранее сообщалось в ряде СМИ, указанные ДОТы были оснащены так называемой шкалой слепой наводки, а многие – и панелями дополнительного освещения, которые светилась в темноте за счет того, что на них наносилась светомасса, содержащая радиоактивный радий-226. Систему слепой наводки орудия разработали в 1950-х годах в СССР с целью облегчения ведения боя в ночных условиях.

Срок окончания работ согласно контракту запланирован на 31 октября нынешнего года. По завершению работ "РосРАО" проведет постдезактивационный контроль объектов и передаст их отделу по надзору за радиационной безопасностью управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу с получением соответствующего заключения.