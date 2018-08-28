Росатом очистит от радиации объекты военной "Линии Сталина" в Петербурге

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "РосРАО" проведет работы по дезактивации локальных участков радиоактивного загрязнения, выявленных на объектах фортификационных и оборонительных сооружений военных лет на территории Санкт-Петербурга.
Все эти объекты расположены в поселке Белоостров, входящем в состав Санкт-Петербурга. Общий объем загрязнения составляет чуть больше кубометра на площади в тридцать квадратных метров. После дезактивации образовавшиеся радиоактивные отходы будут размещены на долговременное хранение на пунктах хранения радиоактивных отходов, отмечается в сообщении.
"Для рядом живущих эта ситуация никакой опасности не представляет. Но если долгое время находиться в этих ДОТах в условиях неконтролируемого доступа, то возможно нанести вред здоровью, особенно если светосостав попадет внутрь организма при его вдыхании", — пояснили РИА Новости в "РосРАО".
Как ранее сообщалось в ряде СМИ, указанные ДОТы были оснащены так называемой шкалой слепой наводки, а многие – и панелями дополнительного освещения, которые светилась в темноте за счет того, что на них наносилась светомасса, содержащая радиоактивный радий-226. Систему слепой наводки орудия разработали в 1950-х годах в СССР с целью облегчения ведения боя в ночных условиях.
Срок окончания работ согласно контракту запланирован на 31 октября нынешнего года. По завершению работ "РосРАО" проведет постдезактивационный контроль объектов и передаст их отделу по надзору за радиационной безопасностью управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу с получением соответствующего заключения.