Крупнейшему российскому урановому предприятию присвоили имя Ефима Славского

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Крупнейшему уранодобывающему предприятию России ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Краснокаменск, Забайкальский край, входит в урановый холдинг АРМЗ госкорпорации "Росатом") присвоено имя легендарного руководителя советской атомной отрасли Ефима Славского, сообщила пресс-служба АРМЗ.

"Имя Ефима Павловича Славского присвоено объединению в связи с 50-летием и за достижение высоких производственных и социально-экономических показателей в развитии атомной отрасли, за стремление работать с наибольшей отдачей на благо страны с заботой о повышении производительности труда и эффективности производства", — говорится в сообщении. Приказ о присвоении ПАО "ППГХО" имени Славского подписал генеральный директор АРМЗ Владимир Верховцев.

ППГХО было создано в 1968 году в соответствии с приказом, подписанным Славским. Он лично курировал все вопросы создания в забайкальской степи крупнейшего уранодобывающего предприятия страны и города Краснокаменска. С инициативой о присвоении предприятию имени Славского выступили ветеранские организации предприятия и уранового холдинга, отмечается в сообщении.

Ефим Славский (1898-1991) в течение почти 30 лет, с 1957 по 1986 годы возглавлял министерство среднего машиностроения СССР, которое было "штабом" советской атомной промышленности. Славский внес неоценимый вклад в становление и развитие отрасли, обеспечил выполнение важных правительственных заданий по созданию ядерного оружия и использованию атомной энергии в мирных целях. Именно при Славском атомная отрасль стала, по мнению специалистов, технологической опорой державы, советской "ядерной империей".