МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Усовершенствованное российское ядерное топливо, позволяющее повысить эффективность работы атомных станций, загружено в реактор энергоблока №2 АЭС "Темелин" в Чехии, сообщила пресс-служба топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом".

"В рамках планово-предупредительного ремонта на АЭС "Темелин" (Чехия) в активную зону реактора ВВЭР-1000 энергоблока №2 загружены 48 тепловыделяющих сборок новой модификации ТВСА-Т.mod.2 производства ТВЭЛ", — говорится в сообщении.

Серийное производство новых тепловыделяющих сборок началось в 2018 году на предприятии ТВЭЛ "Машиностроительный завод" (Электросталь Московской области).

"Загрузка в реактор АЭС "Темелин" наиболее современных и эффективных ТВС стала результатом интенсивной совместной работы российских и чешских специалистов в рамках инжинирингового проекта по разработке и внедрению новой модификации ядерного топлива", — отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу ТВЭЛ Олег Григорьев, слова которого цитируются в сообщении.

"Мы со своей стороны готовы и далее поставлять в Чехию современное и надёжное ядерное топливо, внедрять инновационные конструкции и модификации ТВС нового поколения (в том числе для реакторов ВВЭР-440), которые сделают работу чешских АЭС ещё более эффективной", — добавил Григорьев.

АЭС "Темелин" находится на юго-западе республики и была построена по советским проектам. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Общая мощность обоих блоков в настоящее время составляет 2160 МВт. АЭС "Темелин" вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике.

ТВЭЛ поставляет ядерное топливо на оба энергоблока АЭС "Темелин" в рамках действующего контракта с чешской энергетической компанией ČEZ.