На АЭС "Руппур" начали монтаж созданной в России ловушки расплавов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Монтаж уникальной современной системы защиты атомных энергоблоков, так называемой "ловушки расплава", начат на строящемся с участием России энергоблоке №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы компаний ASE.

"Вес "ловушки расплава" составляет около 200 тонн. Монтаж планируется завершить в течение полугода", — сообщил старший вице-президент ASE по управлению зарубежными проектами Александр Хазин, слова которого цитируются в сообщении,

"Ловушка расплава" — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными материалами, которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.

Впервые ловушка расплава была установлена на первой очереди Тяньваньской АЭС в Китае, построенной по российскому проекту.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года, второго энергоблока — 14 июля нынешнего года. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока намечен на 2023 год, второго – на 2024 год.