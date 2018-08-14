Остановка из-за жары АЭС в Европе предотвращает гибель рыбы, заявил эксперт

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Остановка из-за аномальной жары некоторых атомных энергоблоков в Европе обусловлена, в частности, тем, что эта мера позволяет защитить экосистемы водоемов, используемых для нужд АЭС, пояснил советник московского центра Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций (ВАО АЭС) Михаил Исаев.
В летний период при аномально высоких температурах окружающей среды атомные энергоблоки могут отключать по разным причинам, отметил Исаев, слова которого цитирует официальное корпоративное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
"Во-первых, из-за жары чаще случаются лесные пожары, которые обрывают линии электропередачи, и энергоблок автоматически отключается от сети из-за невозможности выдачи мощности в сеть", — сказал Исаев. "Во-вторых, на электроподстанциях установлены мощные трансформаторы, охлаждаемые маслом, и при сильном нагреве они автоматически отключаются, из-за чего также отключается энергоблок", — добавил эксперт.
Наконец, по его словам, из-за заборной воды, нагретой сверх нормативных значений, снижается вакуум в конденсаторах так называемого "турбинного острова" энергоблоков, что негативно сказывается на работе турбогенератора на номинальной мощности. "Из-за этого приходится снижать нагрузку энергоблока либо отключать его", — пояснил Исаев.