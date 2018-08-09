МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Корпус ядерного реактора намечено в 2020 году установить на строящемся первом энергоблоке Курской АЭС-2, сообщает управление информации и общественных связей Курской АЭС со ссылкой на генерального директора оператора российских атомных станций концерна "Росэнергоатом" Андрея Петрова.
К настоящему времени на площадке строительства завершено бетонирование фундаментной плиты энергоблока №1, сформирован внешний контур подземной части реакторного здания энергоблока, где будут размещаться "ловушка расплава" — специальная система защиты АЭС на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе, а также технологические помещения.
Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ. Это российский типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной атомной электростанции на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Строительство энергоблока №1 Курской АЭС-2 началось 29 апреля этого года.
Курская АЭС-2 — атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки ныне действующей Курской атомной станции. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков КуАЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 действующей Курской атомной станции.