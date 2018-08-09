Получение лицензии на постройку АЭС в Египте ожидается в середине 2020 года

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Лицензия на строительство с участием России первой египетской АЭС "Эд-Дабаа", как ожидается, будет получена в середине 2020 года, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Ожидается, что лицензия на проведение строительных работ будет получена в середине 2020 года. После этого станет возможным переход к этапу "первого бетона" под реакторным отделением АЭС", — сказал Каламанов.

В настоящее время на площадке АЭС завершены инженерные изыскания, продолжаются аналогичные работы в прилегающей акватории Средиземного моря, проводятся работы по проектированию станции, прорабатываются первые субподрядные строительные контракты, отметил замминистра.

В 2008 году Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В 2015 году в Каире стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эд-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым "постфукусимским "стандартам безопасности. В декабре 2017 года в Каире РФ и Египет подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС "Эд-Дабаа". Планируется, что первый блок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2026 году.