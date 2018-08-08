Российская делегация из "Атомстройэкспорт" посетила площадку АЭС в Египте

КАИР, 8 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Высокопоставленная делегация российской компании "Атомстройэкспорт", являющейся подрядчиком по проекту строительства первой в Египте атомной электростанции эд-Дабаа, посетила площадку объекта в провинции Матрух на Средиземном море, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Айман Хамза.

"Представители руководства российской компании-подрядчика по проекту эд-Дабаа "Атомстройэкспорт" совершили ознакомительный визит на площадку АЭС в сопровождении главы совета директоров управления по атомным станциям Египта и некоторых представителей министерства электроэнергетики Египта. Визит состоялся на днях", — сообщил Айман Хамза.

По его слова, поездка российской делегации была "направлена на ознакомление с площадкой и прилегающими территориями, особенно с теми, где будут жить российские и египетские рабочие. Обсуждались проводящиеся работы".

По словам собеседника агентства, в настоящее время продолжаются процедуры по получению разрешений, необходимых для начала непосредственного строительства станции. "Эти процедуры могут занять два или два с половиной года. Мы абсолютно работаем в графике, никаких вызывающих опасения изменений нет", — подчеркнул представитель минэнерго Египта. Он добавил, что сроки начала строительства станции будут объявлены после получения разрешений.

Четыре энергоблока АЭС эд-Дабаа с реакторами ВВЭР-1200 будут построены в Египте с участием госкорпорации Росатом по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Это энергоблоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями. Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в Каире.

Египет реализует программу развития мирного атома в рамках диверсификации источников электроэнергии.