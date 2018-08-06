Персонал финской АЭС "Ханхикиви-1" пройдет стажировку на Ленинградской АЭС

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Инструкторы компании Fennovoima Oy (заказчик строительства в Финляндии с участием России АЭС "Ханхикиви-1") посетили учебно-тренировочное подразделение (УТП) Ленинградской АЭС, где ознакомились с тем, как готовят оперативный персонал для новых энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200, сообщило управление информации и общественных связей ЛАЭС.

"Мы обсудили структуру учебно-тренировочного подразделения, объем теоретической и практической подготовки персонала АЭС, материально-техническую базу УТП и многое другое. Подходы к подготовке оперативного персонала в России и Финляндии несколько отличаются. Однако опыт российских коллег нас заинтересовал. Возможно, мы используем некоторые практики и методики обучения персонала для АЭС "Ханхикиви", ведь финский энергоблок будет сооружаться по тому же проекту, что и новые ленинградские", — сказал инструктор Fennovoima Вацлав Вейборний, слова которого цитируются в сообщении.

Как пояснила начальник отдела подготовки персонала АЭС RAOS Project Oy Виктория Журавлева, прежде всего, финскую сторону интересует подготовка оперативного персонала. Уже сейчас обсуждается проведение пробной стажировки на ЛАЭС. "Мы рассчитываем продолжить сотрудничество с ЛАЭС и более детально рассмотреть отдельные вопросы подготовки кадров", — добавила она.

Проект Ленинградской АЭС-2 с энергоблоками ВВЭР-1200 стал референтным (эталонным) для проекта АЭС "Ханхикиви-1". Реактор энергоблока №1 ЛАЭС-2 был впервые пущен 6 февраля этого года, 9 марта блок был подключен к сети и начал выдавать в нее электроэнергию, а 12 июня энергоблок был впервые выведен на полную мощность.

Россия и Финляндия в 2013 году подписали контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Российская сторона в 2014 году получила 34% в Fennovoima. Парламент Финляндии в декабре того же года большинством голосов одобрил этот проект. АЭС "Ханхикиви-1" будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 на мысе Ханхикиви в финском районе Пюхяйоки.