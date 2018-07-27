ЮАР может использовать компетенции России при постройке АЭС, заявил Новак

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Южно-Африканская республика не отказывается от развития у себя атомной энергетики, и Россия может ей в этом помочь, но конкретные решения последуют после того, как ЮАР скорректирует свою энергетическую стратегию, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак на полях саммита БРИКС,

"Мы обсуждали здесь этот вопрос вместе с нашими коллегами, партнерами, на уровне руководителей, президентов. Этот вопрос на повестке. Сейчас уточняется вообще энергостратегия ЮАР с точки зрения баланса энергоресурсов. Наши коллеги не отказываются от того, что они будут развивать атомную энергетику, но они сейчас разрабатывают и корректируют свою энергетическую стратегию, после этого будут уже более конкретные решения", — сказал Новак.

"Наши коллеги подчеркивают, что безусловно атомная энергетика России и наша компетенция могут использоваться в будущем для того, чтобы развивать атомную энергетику здесь", — добавил министр энергетики.

В начале 2017 года сообщалось, что госкорпорация "Росатом" подала материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. Но в апреле 2017 года одна из судебных инстанций ЮАР признала незаконными соглашения Южно-Африканской Республики с несколькими странами, в том числе с Россией, касающиеся сотрудничества в возможных проектах строительства АЭС. Мотивировкой этого решения стала необходимость принятия юридически более выверенных соглашений.

Осенью 2017 года Росатом заявлял, что готов возобновить переговорный процесс с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков.

В настоящее время в ЮАР действует только одна АЭС "Куберг", состоящая из двух энергоблоков мощностью по 930 МВт. Правительство ЮАР в 2010 году утвердило план строительства в стране новых атомных энергоблоков общей установленной электрической мощностью 9600 МВт.